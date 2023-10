Tödlicher Unfall in Essen: Seniorin von Auto erfasst

Die Seniorin, die am Montagabend in Essen angefahren wurde, verstarb noch am Unfallort.

Essen. Als sie die Flurstraße in Essen-Borbeck überqueren wollte, wurde eine 85-Jährige am Montagabend von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

In Essen-Borbeck ist eine 85 Jahre alte Frau am Montagabend von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Sämtliche Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg, die Frau starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Dienstagmorgen auf Nachfrage mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Seniorin die Flurstraße im Bereich einer Mittelinsel an der Haltestelle Lindnerplatz überqueren wollen, als sie gegen 20.15 Uhr von dem 60-jährigen Fahrer eines VW Polo erfasst wurde.

Unfall in Essen: Fahrer offenbar nicht zu schnell

Der Mann erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu den genauen Umständen wird noch ermittelt. Die Flurstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. (red/dpa)

