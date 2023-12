Die Feuerwehr Essen durchkämmt nach dem Großeinsatz am Donnerstag (30.11.) einen Tag später erneut einen Bunker in Rüttenscheid. In diesem gibt es eine immense Kohlenmonoxid-Konzentration, die lebensgefährlich ist. Das Foto zeigt den Einsatz vom Donnerstag.

Essen-Rüttenscheid Die Feuerwehr Essen ist einen Tag nach einem Großeinsatz erneut nach Rüttenscheid ausgerückt. Der gefährliche Bunker wurde wieder geöffnet.

Einen Tag nach dem Großeinsatz an einem Bunker in Essen-Rüttenscheid ist die Feuerwehr Essen am Freitag (1.12.) erneut in das Waldstück zwischen Krupp-Krankenhaus und der Wittekindstraße ausgerückt. Das Gemäuer unter der Erde muss erneut durchsucht werden. „Es hat sich jemand trotz der Versperrung Zugang verschafft“, sagt Feuerwehrsprecher Christian Schmücker am Mittag auf Anfrage. Demnach ist der am Donnerstag eigentlich verschlossene Zugang ist in der Zwischenzeit wieder geöffnet worden.

Feuerwehrleute müssen sich nun zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal 24 Stunden davon überzeugen, dass niemand in Gefahr ist, die potenziell immens ist: In dem Gemäuer unter Erde ist die Kohlenmonoxid-Konzentration (CO) derart hoch, dass Lebensgefahr besteht. Weitere Einzelheiten zu dem aktuellen Einsatz waren am Mittag noch nicht zu erfahren.

Lost Places: Das Betreten ohne vorherige Erlaubnis ist verboten

Was war am Donnerstag in Rüttenscheid geschehen? Ein Lost-Place-Fotograf war durch ein schmales Loch im Boden gekrochen, um in das Innere einer Bunkeranlage zu gelangen. Die Öffnung sei gerade einmal fast so groß wie ein Schuhkarton, berichtet Feuerwehrsprecher Schmücker. Unter der Erde erwartete den Mann die immense CO-Konzentration, Schmücker erzählte noch während des laufenden Einsatzes am Donnerstagnachmittag, dass der Bunker voll von dem geruchslosen Gas ist: „Bereits wenige Atemzüge wären tödlich gewesen.“

Lost Places, also verlassene Orte, üben auf viele Menschen einen besonderen Reiz aus. Ausgerüstet mit Kameras gelingen an verlassenen Orten oft sehenswerte Fotos und Videos. Ganz ungefährlich ist das Hobby allerdings nicht, wie der Vorfall in Rüttenscheid zeigt. Aus gutem Grund ist das unerlaubte Eindringen in verlassene Gebäude, Fabrikanlagen, Bunker und ähnliches ohne Erlaubnis verboten. „Man weiß nicht, wie die Statik ist, die Atmosphäre“, so Schmücker.

Fotograf wurde im Bunker in Essen-Rüttenscheid schwindelig

Eine Vorsichtsmaßnahme des Fotografen selbst bewahrte diesen am Donnerstag davor, in dem stockfinsteren Gewölbe ohnmächtig zu werden und möglicherweise zu sterben. Der Mann trug einen kleinen CO-Melder bei sich, der Alarm schlug. Daraufhin sei der Fotograf sofort umgedreht und habe den Lost Place im Boden zwischen Krupp-Krankenhaus und der Wittekindstraße verlassen. Dem Mann sei bereits schwindelig gewesen.

Essens Feuerwehrsprecher Christian Schmücker über die mögliche Gefahr von Lost Places: „„Man weiß nicht, wie die Statik ist, die Atmosphäre.“ Foto: Christoph Risse / Feuerwehr Essen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die am Donnerstag unter Atemschutz in die Tiefe hinabgestiegen waren, berichteten ihrem Kollegen Christian Schmücker danach von einer lebensfeindlichen Welt unter der Erde. „Durch das Loch gelangt man in einen Vorraum, ein U-förmiges Treppenhaus führt von dort weiter nach unten. Dort befindet sich eine Art Eingangshalle, von der Türen in verschiedene Bereiche abgehen.“ Zehn Einsatzkräfte sowie Höhenretter der Feuerwehr durchkämmten den lebensfeindlichen Ort unter der Erde von Rüttenscheid auf der Suche nach Menschen, fanden aber niemanden. Danach wurde der Zugang von der Stadt verschlossen – und im Anschluss von einem oder mehreren Unbekannten wieder geöffnet.

Weiter unklar ist, wem der Bunker überhaupt gehört – eine Antwort der Stadtverwaltung steht noch aus. Klar ist, es handelt sich um eine alte Anlage, die die Menschen im Krieg vor Bombenangriffen schützen sollten. In Zusammenarbeit zwischen dem Tiefbauamt der Stadt und der Feuerwehr wurden am Donnerstag Pläne aus den 1960er Jahren gesichtet. Diese stammen nach Angaben von Schmücker aus dem Krupp-Krankenhaus, es handelt sich um Nachzeichnungen deutlich älterer Pläne.

Kohlenmonoxid (CO) Nach Angaben des Umweltbundesamts handelt es sich bei Kohlenmonoxid (CO) um ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht: „Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen wirkt CO als starkes Atemgift.“ Kohlenmonoxid beeinträchtige die Sauerstoffaufnahme. CO sei ein starkes Atemgift und kann zudem Auswirkungen auf das Zentralnervensystem haben.

