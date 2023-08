Theater-Geschäftsführerin geht: „Glücksfall nach der Krise“

Essen. Nach 39 Jahren verlässt Karin Müller Essens Theater und Philharmonie. Dass sie in der Krise die Geschäftsführung übernommen hat, wird hochgelobt.

Geschäftsführer eines Theaterbetriebs sind nicht unbedingt dazu prädestiniert, Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen. Als Hüter der Zahlen müssen sie kaufmännisches Denken mit künstlerischen Ambitionen unter einen Hut bringen. Und nicht selten fühlt sich die Kunst dabei nicht ausreichend berücksichtigt. Die Woge der Sympathie, mit der Karin Müller, Geschäftsführerin der Theater und Philharmonie Essen (TuP), nun zum Abschied bedacht wurde, darf man deshalb als sicheren Hinweis sehen, dass da jemand Besonderes in einem besonderen Umfeld tätig war.

Nach dem heftigen Eklat um Amtsvorgänger Berger Bergmann hat Karin Müller den Kulturtanker in den vergangenen Jahren wieder auf Kurs gebracht. Der Dank von Politik, Aufsichtsrat und der gesamten TuP-Belegschaft war am Mittwoch groß und einhellig.

„Nach der großen Krise warst du bereit, die Zügel zu übernehmen“

Im Frühsommer 2020 hatte die damalige Prokuristin und Finanzchefin die Geschäftsführung des Fünf-Sparten-Betriebes übernommen, nachdem der umstrittene Geschäftsführer Berger Bergmann unter dem Druck monatelanger Mitarbeiter-Proteste vorzeitig seinen Posten geräumt hatte. „Sie haben sich nicht Bange machen lassen, als es darum ging, wieder Ruhe in den Betrieb zu bringen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kufen bei der von zahlreichen künstlerischen Intermezzi begleiteten Verabschiedung.

Kufen war einer von vielen, die Mut und Einsatzbereitschaft ausdrücklich hervorhoben. „Nach der großen Krise warst du bereit, die Zügel zu übernehmen. Was für ein Glücksfall“, lobte sogar TuP-Betriebsratschef Adil Laraki. Der jahrelange Clinch zwischen dem umtriebigen Betriebsratschef und Ex-Geschäftsführer Berger Bergmann hatte zu unzähligen Verfahren vor dem Arbeitsgericht geführt. Diese seien mittlerweile abgearbeitet, sagt Barbara Rörig, Vorsitzende des TuP-Aufsichtsrates.

„Die Stadt und die TuP werden Ihnen das niemals komplett danken können“

Karin Müller sei als Krisenmanagerin eben „die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ gewesen, findet Rörig: „Die Stadt und die TuP werden Ihnen das niemals komplett danken können.“ Vor allem war Müller diejenige, die die Strukturen des Hauses bestens kannte. Die gebürtige Gelsenkirchenerin kam schließlich schon 1984 ans Haus, hat viele Abteilungen vom Finanz- und Rechnungswesen bis zum Abo-Büro durchlaufen und war zuletzt verantwortlich für die Bereiche Finanzen, EDV und Vertrieb.

Dass einer Frau der Zahlen in den vielen Grußworten vor allem hohe soziale Kompetenz und menschliche Werte wie Empathie, Offenheit, Humor, Besonnenheit und „ehrliche Zugewandtheit“ bescheinigt wurden, sagt dabei viel über den Führungsstil der 65-Jährigen, die dem Bühnenbetrieb auch weiter treu bleiben will. Eine persönliche Dauer-Ehrenkarte ist nun genauso in ihrem Besitz wie kunstvolle Fotografien der Essener Theaterhäuser.

Der Staffelstab geht an Nachfolger Fritz Frömming

Dass die letzten Arbeitsjahre zur besonderen Herausforderung werden würden, lag aber nicht nur an den personellen Verwerfungen an der Spitze des Betriebes, sondern auch an der Corona-Zeit, die Müller zu managen hatte, inklusive zeitweiliger Theaterschließungen, Kurzarbeit und anderer pandemiebedingter Grausamkeiten.

Mit der neuen Spielzeit ist nach 39 Jahren bei der Essener Theater und Philharmonie nun offiziell Schluss, aber doch nicht ganz. Karin Müller will ihrem Nachfolger Fritz Frömming, dem sie den Staffelstab am Mittwoch symbolisch übergab, bei der Einarbeitung noch zur Seite stehen. Sie wird es wie in den Jahren zuvor erledigen: mit Tatkraft, Humor, Pflichtbewusstsein und einer guten Portion Coolness.

