Die Hausmeister an den städtischen Schulen in Essen sind zum Warnstreik aufgerufen.

Öffentlicher Dienst Streik am Mittwoch: Teile des Schulbetriebs in Essen gestört

Essen. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in Essen am Mittwoch weiter. Betroffen sind Teile der Stadtverwaltung.

Die Streikwelle im öffentlichen Dienst in Essen geht weiter. Nach dem Warnstreik bei der Ruhrbahn am heutigen Dienstag ruft die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch (15. Februar) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung in verschiedenen Bereichen auf, die Arbeit niederzulegen. Von 8 bis 10 Uhr soll es auf dem Hirschlandplatz eine Kundgebung geben.

Auswirkungen dürfte dies vor allem auf dem Schulbetrieb haben. Wie Gewerkschaftssekretärin Monya Buß mitteilte, werden unter anderem die Schulhausmeister, Schulsekretärinnen und Mitarbeitende des Offenen Ganztags in den Arbeitskampf gerufen. „Dies kann Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben“, so Buß. An den Schulen in Essen gibt es laut Verdi etwa 250 Schulhausmeister. Ihre Aufgabe, morgens die Schulgebäude aufzuschließen, übernehmen am Mittwoch die Schulleitungen. Die Stadt rechnet allerdings damit, dass es vor allem beim Offenen Ganztag zu Einschränkungen kommen wird, so eine Sprecherin.

Mehrere Bereiche vom Warnstreik betroffen

Außerdem werden auch Beschäftigte von Grün und Gruga, vom Amt für Straßen und Verkehr sowie vom Essener Systemhaus in den Ausstand treten. Die Bürger in Essen dürften davon allerdings wenig bis nichts spüren, heißt es. Der Grugapark soll anders als am vergangenen Freitag geöffnet bleiben.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes erhöhen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Tarifbeschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen