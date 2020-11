Steinwurf auf Synagoge in Essen: Staatsschutz ermittelt

Dieses Archivbild zeigt den Innenraum der Synagoge an der Sedanstraße in Essen.

Essen. Ein Unbekannter hat in Essen einen Stein auf eine Synagoge geworfen. Mitarbeiter der Kultusgemeinde hörten einen Knall und riefen die Polizei.

Einen lauten Knall haben Mitarbeiter der jüdischen Kultusgemeinde an der Sedanstraße in Essen gehört und anschließend die Polizei alarmiert. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Freitagmittag (20.11.) gegen 12.30 Uhr. Ermittlungen vor Ort hätten ergeben, dass ein Unbekannter auf der Ruhrallee einen Stein aufgehoben habe und diesen kurze Zeit später in Richtung Synagoge geworfen habe.

Zwei Scheiben wurden beschädigt. Anschließend flüchtete der Mann über die Ruhrallee auf die Kurfürstenstraße. Neben der Spurensicherung erschien auch der Staatsschutz vor Ort – es werden zudem Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei den Unbekannten

Der Mann soll zwischen 30 und 50 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Er hat einen schwarzen Vollbart, langes schwarzes Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er laut Polizei eine dunkle Hose, eine blaue Jacke sowie einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. Möglicherweise ist der Unbekannte zuvor im Bereich der Ruhrallee, Kurfürstenstraße und Sedanstraße aufgefallen.