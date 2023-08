Poser-Szene Stadt sperrt Thyssenkrupp-Quartier in Essen für Kfz-Szene

Essen. Seit Freitag (25.8.) ist das Befahren der Straßen rund um das Thyssenkrupp-Quartier im Westviertel an Wochenenden nur noch Anliegern erlaubt.

Stadt und Polizei schützen das Thyssenkrupp-Quartier ab sofort mit einer drastischen Maßnahme: „Zur Verhinderung der Störung der öffentlichen Ordnung im Thyssenkrupp-Quartier durch die Kfz-Szene“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, gilt seit Freitag, 25. August an Wochenenden ein permanentes Durchfahrtverbot von der Altendorfer Straße, dem Berthold-Beitz-Boulevard und dem Quartiersbogen auf die Thyssenkrupp-Allee (Thyssenkrupp-Quartier) im Westviertel.

Gelände ist bei der Tuner- und Poser-Szene offenbar sehr beliebt

Konkret bedeutet das laut Stadtverwaltung, dass es ab sofort von Freitag Abend, 20 Uhr bis Montag Morgen, 4 Uhr nur noch Anliegern erlaubt ist, mit dem Auto in das Quartier zu fahren. Entsprechende Schilder wurden an den Zufahrten aufgestellt. Offenbar ist das Gelände bei der Raser-, Tuner- und Poser-Szene als Treffpunkt besonders beliebt, weil es am Wochenende von den Mitarbeiter der Konzernzentrale kaum frequentiert wird.

Die Polizei Essen und das Ordnungsamt der Stadt Essen kündigten an, das Durchfahrtsverbot entsprechend zu kontrollieren.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen