Stadt Essen will leere Läden auf der Limbecker anmieten

Essen. Coronafolgen: Um Leerstände in der Essener Innenstadt zu vermeiden, will die Stadt jetzt selbst Läden übernehmen und günstiger weiter vermieten.

Die Stadt Essen will der Innenstadt in der Corona-Krise auf die Beine helfen. Sie wird leerstehende Läden anmieten und zu günstigeren Konditionen weitervermieten, teilte sie mit. So sollen Leerstände vermieden werden. Insbesondere die Limbecker Straße ist dabei im Fokus der Stadt.

Das Geld dafür kommt aus einem Landesprogramm „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ . Das Land NRW stellt Kommunen insgesamt 70 Millionen Euro zur Verfügung, die von coronabedingten Schließungen im Handel und der Gastronomie betroffen sind. Die Stadt Essen erhält daraus insgesamt rund 974.000 Euro.

Läden sollen an Start-ups und Läden auf Zeit untervermietet werden

Die Stadt kann sich vorstellen, dass in die angemieteten Läden Start-ups, Pop-up-Stores mit interessanten Konzepten oder Show-Rooms für kreative Handwerksunternehmen einziehen könnten und so die Straße wieder attraktiver machen. Da die Miete geringer ausfällt, ist auch das Risiko für die Unternehmen nicht so groß. Die Hoffnung ist, dass die Konzepte nach der geförderten Anlaufphase dauerhaft in der City bleiben, um so auch einen besseren Angebotsmix in der Innenstadt dauerhaft zu etablieren.

„Wie viele Städte Deutschlands steht auch Essen vor der Herausforderung, die Innenstadt zeitgemäß und nachhaltig zu entwickeln“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Durch die Corona-Pandemie ist diese Herausforderung noch einmal größer geworden.

Neugestaltung des Willy-Brandt-Platzes und des Marktkirchenplatzes

Neben der Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen sollen mit der Fördersumme städtebauliche Projekte zur Aufwertung der Innenstadt angestoßen werden. Die Stadt hat hier vor allem den Willy-Brandt-Platz sowie die Fläche rund um die Marktkirche im Blick. (jgr)

