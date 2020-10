Sperrstunde, Maskenpflicht – was jetzt auch in Essen gilt

Die Landesregierung hat den Städten am Freitag Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie gegeben. In Essen müssen sich Bürger, Gastronomen und Kulturanbieter nun auf folgendes einstellen:

– Essen muss bereits ab Samstag, 17. Oktober von 23 bis 6 Uhr eine Sperrstunde für die Gastronomie einführen. Wirte müssen ihr Gäste um 23 Uhr hinausbitten, um 6 Uhr dürfen die ersten Cafés und Bäckereien mit Ausschank öffnen. Oberbürgermeister Thomas Kufen und Marketing-Chef Richard Röhrhoff hatten sich dezidiert gegen diese Restriktion ausgesprochen. Gastronomien seien in Essen keine Orte, in denen Ansteckungen nachzuweisen seien. Das ist für die Umsetzung nun allerdings ohne Belang. Erst wenn Essen wieder unter dem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 liegt, können die Kneipen und Restaurants wieder öffnen solange sie wollen.

– Alkoholhaltige Getränke dürfen generell im Außenbereich nicht mehr verkauft werden.

– In der Öffentlichkeit dürfen nur fünf Personen als Gruppe auftreten. Mehr dürfen es nur sein, wenn ein enges Verwandtschaftsverhältnis vorliegt.

– Private Feiern im öffentlichen Raum dürfen nur noch mit höchstens zehn Personen stattfinden, nicht mehr mit 25 wie es bislang gilt.

Maskenpflicht soll nun auch draußen gelten

– Die Maskenpflicht soll nun auch draußen gelten und zwar da, wo sich der Abstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht einhalten lässt. Das Land nennt beispielhaft Fußgängerzonen. In Essen könnte etwa auf der Kettwiger und der Viehofer Straße künftig Maskenpflicht gelten, möglicherweise auch in einigen Stadtteilzentren wie in Steele und Rüttenscheid, in denen es regelmäßig eng wird auf Straßen und Gehwegen. Näheres will die Stadt bald bekannt gegeben.

In allen städtischen Gebäuden herrscht bereits seit Montag Maskenpflicht

– An Veranstaltungen kommerzieller Art dürfen maximal 100 Besucher teilnehmen, mit Ausnahmegenehmigung der Stadt maximal 250. Was das für die Essener Kultur-Institutionen bedeutet, ist noch unklar. Mit 100 Gästen würden sich viele Veranstaltungen nicht mehr lohnen.

Stadt kündigt Kontrollen auf den „bekannten Essener Gastromeilen“ an

„Das Ordnungsamt der Stadt Essen wird gemeinsam mit der Polizei insbesondere verstärkt auf den bekannten Essener Gastronomiemeilen und im öffentlichen Raum die Einhaltung der bestehenden Coronaregelungen kontrollieren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Essen gilt offiziell seit Sonntag, 11. Oktober als Risikogebiet oder Hotspot mit einem Inzidenzwert, der dauerhaft über 50 liegt. Entspannung ist vorläufig nicht in Sicht. Am Freitag, 16. Oktober, liegt die Zahl aktuell infizierter Bürger bei 424 - das ist ein neuer Höchststand seit dem Ausbruch der Pandemie. Am 1. März wurde in Essen der erste Corona-Fall bestätigt. Auch der Inzidenzwert liegt am Freitag, 16. Oktober, auf einem neuen Rekord-Level – 60,4.

Von einer Sperrstunde für gastronomische Betriebe hatte die Stadt so lange wie möglich abgesehen – seit Mittwoch hatten zum Beispiel Düsseldorf und Köln entsprechende Regeln verhängt, Essen aber nicht. Gleiches gilt für eine Verschärfung der Maskenpflicht – in mehreren NRW-Kommunen muss man seit Tagen auch in Fußgängerzonen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so zum Beispiel in Dortmund oder im Kreis Recklinghausen.

OB Kufen kündigt an, die Maßnahmen eins zu eins umzusetzen – kein Flickenteppich mehr

Eigensinn gilt nun allerdings nicht mehr. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten Politik aus einer Hand sowie Entschiedenheit im Einsatz gegen das Coronavirus“, erklärte Oberbürger Thomas Kufen am Freitag Abend. Ein „Flickenteppich an Regelungen“ führe zur Verunsicherung und untergrabe die Akzeptanz der Maßnahmen. „Daher werden wir in Essen eins zu eins die heute für ganz NRW verabredeten Maßnahmen übernehmen und auch kontrollieren“, so der OB.

