Skandal-Tattoo: Essens Stadtdirektor hängt Bild von Özil ab

Essen. Mesut Özil trägt offenbar ein Tattoo der „Grauen Wölfe“: Zu viel für Essens Stadtdirektor, der ein altes Foto von Özil im RWE-Dress abhängt.

Essens Stadtdirektor und Sozialdezernent Peter Renzel hat Mesut Özil „ins Abseits gestellt“: Wie Renzel auf seiner Facebookseite schreibt, habe er am Dienstag (25.7.) „spontan ein Bild eines ehemaligen Spielers in unserem Lernraum der Essener Chancen gesehen und abgehängt“. Renzel ist auch stellv. Vorsitzender der Essener Chancen – ein Sozialprojekt von Rot-Weiss Essen.

Als Grund nannte Peter Renzel, dass sich der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil offenbar zu den rechtsextremen „Grauen Wölfen“ bekennt. Das legt jedenfalls ein kürzlich auf Instagram veröffentlichtes Foto nahe.

Türkischer Fitnesstrainer postet Özil-Foto auf Instagram

Dieses hatte der türkische Fitnesstrainer Alper Aksaç in dem Sozialen Netzwerk geteilt. Es zeigt Aksaç und Özil mit fast vollständig entblößten Oberkörpern. Auf der Brust des ehemaligen deutschen Nationalspielers ist zu erkennen, dass er sich wohl ein Tattoo hat stechen lassen. Das Motiv: drei Halbmonde sowie ein heulender Wolf. Die Symbole der „Grauen Wölfe“, die etwa nach Angaben des NRW-Innenministeriums „eine heterogene türkisch-rechtsextremistische Bewegung“ ist. Özil selbst hat das Foto nicht geteilt.

Essens Stadtdirektor schreibt in seinem Facebook-Posting über Mesut Özil: „Damit wendet er sich meiner Einschätzung endgültig von seinem Heimatland ab – und von einer Menge Menschen, für die er einst ein Vorbild war. Für die Kinder und Jugendlichen in unseren Projekten der Essener Chancen soll er damit kein Vorbild sein.“ Für die Aktion erhält Peter Renzel unter seinem Beitrag ausschließlich positive Resonanz. Ein Nutzer schreibt: „Danke fürs Abhängen. Der Junge hat sich in den letzten Jahren zunehmend (um in der Sprache des Fußballs zu bleiben) ins Abseits gestellt. Seit dem neuesten Tattoo und seiner Bekanntmachung durch ihn darf so jemand kein Vorbild mehr für unsere Jugendspieler sein.“

Rot-Weiss Essen: Mesut Özil spielte in seiner Jugend für RWE

Mesut Özil spielte in seiner Jugend fünf Jahre für Rot-Weiss Essen. 2005 wechselte er dann in die Jugendabteilung des FC Schalke 04, wo er Profi wurde. 2014 wurde er Fußball-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. 2018 hatte sich Özil zusammen mit Nationalmannschaftskollegen İlkay Gündoğan auf einem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gezeigt. Es folgte eine bundesweite Debatte.

