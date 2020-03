Essen. Die koreanische Sekte Shinchonji missioniert massiv in Essen. In Südkorea trugen Mitglieder der Gruppe erheblich zur Verbreitung von Corona bei.

Ein Jahr ist die so banale wie fatale Begegnung nun her: „Meine Frau Lisa ist in der Essener Innenstadt angesprochen worden“, erinnert sich Tobias Beckers (Name geändert). Eine junge Frau habe ihr erzählt, dass sie Theologie studiere und ein paar Fragen zur Religion habe. Lisa Beckers, ließ sich auf das Gespräch ein, tauschte mit der anderen Frau Telefonnummern aus. Seit diesem Tag im Februar 2019 ist sie ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn (6) mehr und mehr abhanden gekommen, ihr neues Zuhause ist „Shinchonji“, eine aus Korea stammende christliche Neuoffenbarungsreligion.

Sektenmitglieder trugen zur Verbreitung von Corona bei

Zuletzt machte diese Schlagzeilen, weil sie in Südkorea erheblich zur Verbreitung von Corona beitrug: Auch erkrankte Mitglieder nahmen weiter an den täglichen Gottesdiensten und Treffen der Gruppe teil. „Nach den aktuellen Vorfällen in Korea scheint es auch für Deutschland Anweisungen zu geben, um Ansteckungen zu vermeiden. Es ist aber ungewiss, ob sie sich daran halten und die Missionierung ruhen lassen“, sagt Christoph Grotepass vom Sekten-Info NRW, das vor der Gruppierung warnt. Aus Beratungen wisse man, dass die Gruppe mit hohem psychologischen Druck arbeite: So werde eine Erkältung nicht als Entschuldigung akzeptiert, dem Bibelkurs fernzubleiben. „Manche Mitglieder vertrauen wohl schon jetzt auf die ihnen verheißene Unsterblichkeit“, mutmaßt Grotepass.

Den Namen Shinchonji erwähnen die Missionare in der Essener Fußgängerzone nie, sie nutzen Tarnbezeichnungen wie „Vereint in Jesus“. Auch der Sog der Sekte sei anfangs kaum spürbar gewesen, erzählt Tobias Beckers (31). Ein paar Mal habe sich seine Frau mit der angeblichen Studentin in Cafés getroffen und geplaudert, mehr über Gott als über die Welt. Dann stellte ihre neue Bekannte Lisa Beckers einen Bibellehrer vor, der die Heilige Schrift übersetzen und erklären könne. Im März 2019 geht Lisa Beckers schon zweimal wöchentlich zum Bibelstudium in den Shinchonji-Räumen nahe der Essener Marktkirche, bald sind es drei Termine pro Woche.

Am Geburtstag des kleinen Sohns ging die Mutter lieber zur Bibelstunde

Immer länger dauerten die Treffen, immer mehr rückte alles andere in den Hintergrund: Zum sechsten Geburtstag des Sohnes habe sie einen Kuchen gebacken, doch als die Familie am Kaffeetisch saß, brach die Mutter hektisch auf: die Bibelstunde. Vergeblich bettelte der Sohn, dass sie bleiben solle.

Tobias Beckers, der krankgeschrieben ist, kümmert sich inzwischen oft allein um den Sohn: Seine Frau, die eine Ausbildung zur Erzieherin macht, ist seit Spätsommer 2019 täglich bei Shinchonji-Treffen. „Oft geht sie gleich nach der Berufsschule dorthin, bleibt von halb vier am Nachmittag bis halb elf abends.“ Wenn sie nach Hause komme, schlafe der Sohn oft schon: „Manchmal sieht er seine Mama zwei Wochen lang nicht.“

Christoph Grotepass, der beim Sekten-Info NRW in Essen arbeitet, hat regelmäßig mit ähnlichen Fällen zu tun. „Die Betroffenen gehen nicht mehr zu Familienfeiern, vernachlässigen Studium und Job. Und alle verteidigen die Bibelkurse mit Zähnen und Klauen.“ Angehörige sollten ruhig ihre Sorge darüber zum Ausdruck bringen, aber lieber kein Ultimatum stellen; im Zweifelsfall verliere man den geliebten Menschen ganz: „Manche verlassen ihr Zuhause und ziehen in eine WG mit einem anderen Shinchonji-Mitglied.“

In diesem Gebäude unweit der Marktkirche in der Essener Innenstadt hat die koreanische Gruppierung Shinchonji Räumlichkeiten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Auch bei Lisa Beckers steht Shinchonji an erster Stelle, in den Notizen seiner Frau liest Tobias Beckers: „In einem Monat hundert Leute zu rekrutieren, ist für uns ein Klacks.“ Dafür vernachlässigt sie ihre Ausbildung, dafür fallen die monatlichen Fahrten zur Großmutter in Süddeutschland nun meist aus. Einmal stand die Familie schon mit Gepäck am Bahnsteig, als Lisa Beckers eine SMS erhält und sich von Mann und Sohn verabschiedet: „Fahrt ohne mich!“

Der Druck auf die Shinchonji-Mitglieder ist enorm, warnt das Sekten-Info NRW

Wütend und verletzt folgt Beckers seiner Frau in die Shinchonji-Räume, am Markt, wo nur das Schild „Ein Herz für die Bibel“ auf die Gruppe hinweist. Man wimmelt ihn ab: „Hier ist keine Lisa.“ Als sie wieder auftaucht, nimmt die Familie den Nachtzug zur Großmutter, doch schon am nächsten Morgen wird Lisa Beckers angerufen: „Sie müsse zurückkommen, um eine Prüfung abzulegen. Sonst müsse sie das ganze Jahr wiederholen.“ Sie fährt zurück.

Der Druck auf die Mitglieder sei enorm weiß Christoph Grotepass: „Diese Bibelkurse nehmen schnell immer mehr Raum im Leben der Betroffenen ein. Die Anforderungen sind sehr zeitintensiv. Teils müssen die Leute im Urlaub online Übungen machen. Manche unterschreiben Verpflichtungen, dass sie nicht unentschuldigt fehlen werden.“ Für Kurse und Materialien fallen auch Beiträge an und irgendwann würden die Mitglieder aufgefordert, „den Zehnten“ zu zahlen, also einen Teil ihres Einkommens. Doch während sich Mitglieder anderer Sekten verschuldeten, stehe bei Shinchonji das Finanzielle nicht im Vordergrund: „Die Menschen ruinieren sich hier eher, in dem sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen.“

Bis in die Nacht schreibt die junge Frau Bibelverse ab

Lisa Beckers lebt noch zu Hause. „Doch diese Gruppe hat sie aufgesogen“, sagt ein Seelsorger, dem sich Tobias Beckers anvertraut hat. „Dabei war sie eine so liebevolle Mutter.“ Jetzt sei Tobias Beckers im Prinzip alleinerziehender Vater. Der Junge liege oft nachts wach, rufe bittend „Mama“, sobald er die Wohnungstür höre. Die Mutter lege sich dann aufs Sofa, schreibe noch Bibelverse ab, bis sie der Schlaf übermanne.

Eine Broschüre von Sekten-Info NRW, evangelischen und katholischen Gemeinden warnt vor Shinchonji. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Selbst nach der Einschulung ihres Sohnes verschwand Lisa Beckers rasch. In der Schule tut sich der Junge schwer, kapselt sich ab. Die erste Klasse wird er wohl wiederholen. Der Kleine müsse sie nicht vermissen, sagt Lisa Beckers, er könne ja mit zu den Bibeltreffen gehen. Der Vater lässt das nicht zu: „Die haben ihr anfangs auch Spielzeug und Klamotten für ihn gegeben. Die manipulieren sie sehr geschickt.“

Die Mitglieder suchen spirituelle Erlebnisse – ihr Idealismus wird dort betrogen

Tobias Beckers kann sich nicht vorstellen, seine Frau zu verlassen, „auch weil das meinem Sohn den Boden unter den Füßen wegziehen würde“. Umgekehrt beteuert seine Frau, dass sie ihn und das Kind liebe: „Sie tue das alles für uns, und wenn ich mit dort hinginge, wäre ich genauso glücklich wie sie.“

Oft seien es Menschen in Veränderungssituationen – etwa nach Jobverlust, Trennung oder Todesfall – die in Gruppen wie Shinchonji landen, sagt Christoph Grotepass vom Sekten-Info. „Und solche, die sich existenzielle Fragen stellen oder spirituelle Erlebnisse suchen. Ihr Idealismus wird dort betrogen.“ Das passt auch auf Lisa Beckers, die nicht getauft sei, aber schon immer ein tiefes Interesse am Glauben gehabt habe. Wenn es jemandem gelinge, die Shinchonji-Gemeinschaft zu verlassen, sollte man nicht alles verteufeln, was geschehen ist, rät Grotepass. „Es gab vermutlich auch einige gute Erfahrungen und die zugrundeliegenden Fragen und Sehnsüchte sind ja noch vorhanden.“

So geht die Sekte vor – ein Aussteiger berichtet

Sie sind die Undercover-Leute unter den Missionaren: So aktiv die koreanische Shinchonji-Kirche um Mitglieder wirbt, ihren wahren Namen verrät sie dabei zunächst nie. „Vielmehr werden Passanten auf der Straße angesprochen, ob sie an einer Umfrage, einer psychologischen Studie teilnehmen wollen oder Interesse an einem Gespräch über die Bibel haben“, sagt der Theologe Christoph Grotepass vom Sekten-Info NRW, das vor der Gruppierung warnt.

Shinchonji sei eine christliche Neuoffenbarungsreligion, die 1984 vom Koreaner Man-Hee Lee gegründet wurde. Der heute 89-Jährige präsentiert sich seinen Anhängern als „Pastor der Endzeit“. Die Mitglieder seien unter Tarnorganisationen wie „International Peace Center“ unterwegs, die zum Beispiel Demos für die Religionsfreiheit in Korea organisieren, ein Frauenfrühstück oder Flüchtlingshilfe anbieten.

„Was ist wichtiger: Gott oder Deine Ausbildung?“

Auch Jan Mühlen (Name geändert) hat das im Jahr 2013 so erlebt. „Vereint in Jesus e.V.“ stand auf dem Zettel, den er in der Innenstadt in die Hand gedrückt bekam – und der ihn neugierig machte. Der 21-Jährige jobbte damals, wartete auf den Beginn seiner Ausbildung, hatte viel Zeit und einige Sinnfragen. Bei den Bibelkursen in einem Ladenlokal an der Maxstraße traf er auf einen charismatischen Lehrer, der jede seiner Fragen mit einem Bibelvers beantworten konnte. „Das klang absolut schlüssig. Ich war gepackt und fasziniert, ging bald täglich zum Bibelkurs“, erzählt er. Sein Lehrer sei freundlich gewesen, aber bestimmt, habe sogar versucht, ihn von der Erzieher-Ausbildung abzuhalten, sonst hätte er keine Zeit mehr für das Bibelstudium: „Überleg’ Dir was wichtiger ist: Gott oder Deine Ausbildung?“

Viele Stunden verbringen die Mitglieder der Shinchonji-Sekte mit der Lektüre der Bibel. (Symbolbild). Foto: STEFAN AREND / WAZ

Seine Freundin sei besorgt gewesen, habe mit Trennung gedroht. Und Mühlen, der sich zuvor in der extrem maoistischen Szene bewegt hatte, erkannte vertraute Propaganda-Muster wieder. Nach drei Monaten sagte er sich von Shinchonji los: „Aber die versuchten noch zwei Jahre lang, Kontakt mit mir aufzunehmen.“

Die Sekte missioniert unter falscher Flagge

Jan Mühlen schätzt, dass die Gruppe damals in Essen, 20 bis 30 Mitglieder gehabt habe, heute seien es vermutlich um die 250. Sie seien teils auch unerkannt in andere Gemeinden gegangen, um für ihre Bibelkurse zu werben. Das deckt sich mit Beobachtungen von Christoph Grotepass: „Es kommt vor, dass Shinchonji-Mitglieder versuchen, andere Initiativen, Friedensgruppen oder Kirchengemeinden zu infiltrieren. Sie tauchen dort auf und nutzen die Glaubwürdigkeit des Hauses, um Menschen anzusprechen und in ihre Bibelkurse zu lotsen. Sie missionieren quasi unter falscher Flagge.“

Grotepass hat sich einmal in den alten Räumen an der Maxstraße umgesehen. Inzwischen sei Shinchonji an die Marktkirche umgezogen, in das Gebäude, in dem die Sprachschule Inlingua sitzt. Auf die christliche Gruppe gebe es dort keinen Hinweis. „Ich habe auch mal einem Missionar meine Karte gegeben und um Kontakt zur Leitung gebeten, aber da kam nichts.“ Dafür finden mehr und mehr besorgte Verwandte und Aussteiger den Weg in die Beratung. 31 Beratungsfälle und 26 Anfragen hatte das Sekten-Info im vergangenen Jahr.

Kontakt zum Sekten-Info NRW: 0201-23 46 46 oder per Mail: kontakt@sekten-info-nrw.de