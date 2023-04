Schönebecker Maibaumfest in Essen: Tausende Gäste erwartet

Essen-Schönebeck. Das Maibaumfest in Schönebeck hat die Corona-Pause längst verkraftet. Welches Programm die Organisatoren in diesem Jahr bieten.

Eine grüne Wiese im Herzen des Stadtteils, der höchste Maibaum der Stadt und tausende Gäste: Auch in diesem Jahr findet in Essen-Schönebeck, mittlerweile zum 28. Mal, das traditionelle Maibaumfest statt. Gemeinsam feiern unter freiem Himmel bei freiem Eintritt lautet das Konzept.

Seit Monaten schmieden die Organisatoren vom Bürger- und Verkehrsverein Essen-Schönebeck (BVV) an ihrem Klassiker: „Wir platzen vor Vorfreude auf den 1. Mai, alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt Vereinsvorsitzender Markus Koch. Allein die Arbeitsgruppe im BVV, die sich um das Maibaumfest kümmert, zählt knapp 40 Helferinnen und Helfer.

„So ein großes, von Ehrenamtlichen organisiertes Fest, sei nur mit der Hilfe der Schönebeckerinnen und Schönebecker sowie Vereinen und Gruppen möglich“, so Koch. „Wir freuen uns jedes Jahr über den Zuspruch und die vielen Gäste, die den 1. Mai in unserem Stadtteil so besonders machen.“ Mit von der Partie sind die befreundeten Vereine der Bergbaukolonie und des Nachbarschaftsvereins Kreftenscheerweg.

Der Maibaum wird bereits am Samstag (29.4.) vor dem 1. Mai geschmückt, erhält die traditionellen Gildeschilder und den bunten Kranz, den die Essener Feuerwehr mit ihrem Leiterwagen auf stattliche 14,50 Meter an die Spitze des Baums hebt. Damit ist der Schönebecker Maibaum der höchste in der ganzen Stadt Essen. Zum Start des Fests erhält der Maibaum Gottes Segen von Benno Brengelmann, Pastor der Gemeinde St. Antonius Abbas.

Der mächtige Ring mit den bunten Schleifen hat einen Durchmesser von zweieinhalb Metern. Die Feuerwehr hievt ihn vor dem Start des Maibaumfests auf eine Höhe von 14,5 Metern. Foto: BVV Schönebeck

Seit April 2018 kommt übrigens ein pulverbeschichteter Stahlrohrmast zum Einsatz. Den zuvor verwendeten Holzstamm schickte man aus Sicherheitsgründen in Rente, denn ein Holzstamm altert und kann reißen. Geblieben sind allerdings die traditionellen grünen und weißen Streifen. Der Schönebecker Maibaum bleibt übrigens bis in den Januar des kommenden Jahres auf der Dorfwiese stehen, wird zur Weihnachtszeit festlich geschmückt.

Auch in Dellwig steht ein Maibaum Auch in Dellwig wird in den Mai gefeiert. Sogar etwas früher als in Schönebeck. Am Freitag, 28. April, stellt der Bürger- und Verkehrsverein Essen-Dellwig/Gerschede 1910 um 11 Uhr zum 60. Mal auf dem Dorfplatz am Heimatdenkmal an der Pfarrkirche St. Michael den Maibaum auf. Mit von der Partie sind erneut Kindergärten und Grundschulen aus dem Stadtteil. Die Feuerwehr Essen-Borbeck wird den Maibaum nach dem Schmücken aufrichten. Die Moderation der Beiträge der Kinder übernimmt Marc Krüger, Leiter der Kraienbruch-Grundschule. Für den Bürger- und Verkehrsverein übernimmt der Vorsitzende Klaus-Dieter Pfahl die Leitung, der sich über eine rege Teilnahme freut.

Wie immer darf sich das Publikum auf ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen. Musikalisch abwechslungsreich geht es durch den Vor- und Nachmittag. Traditionell beginnt das Nachwuchsorchester des Schönebecker Jugendblasorchesters (SJB), gefolgt von zünftiger Musik der Ruhrkrainer. Ab 14 Uhr gehört die Bühne sieben jungen Musikerinnen und Musikern der Essener Eventband „Music’s On“ (www.musics-on.de). Ab 16 Uhr spielt die Coverband „Remain“ mit Sängerin Sonja ein Potpourri für alle Generationen.

Kinder finden zahlreiche Angebote auf dem Spirelplatz gegenüber

Rund um die Dorfwiese werden an Ständen Getränke, aber natürlich auch die Klassiker Bratwurst und Pommes bei Stauderbier angeboten. Der Förderkreis des SJB öffnet sein „Café Dorfwiese“ mit Kaffee und Kuchen. Am „Pottatoes“-Stand serviert der Förderverein von St. Antonius Abbas lokale Kartoffeldrillinge mit Dip.

Neben Torwandschießen für junge Nachwuchs-Kicker, organisiert von der Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck, dem Spielmobil mit großer Hüpfburg des Kinderschutzbunds und Ponyreiten von Bauer Brömse gibt es am gegenüberliegenden Spielplatz an der Schönebecker Straße jede Menge Angebote für die jungen Besucher.

Ponyreiten mit Bauer Brömse darf beim Maibaumfest in Schönebeck nicht fehlen. Besonders für die Jüngsten ist das immer ein besonderer Spaß. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Vorher gilt es für die Organisatoren jedoch, das Umfeld der Dorfwiese auf Vordermann zu bringen. Die aktuellen Bauarbeiten an der Schönebecker Straße auf Höhe der Dorfwiese sollen laut Stadt Essen bis zum Maifest abgeschlossen sein, sodass die Straße wie gewohnt im Bereich zwischen Kiek ut und Antoniusstraße von 8 bis 20 Uhr gesperrt sein wird. Alle, aber vor allem Kinder, können sich dann also gefahrlos zwischen Dorfwiese und Spielplatz bewegen. Für auswärtige Gäste stehen Parkmöglichkeiten am Terrassenfriedhof und an der Aktienstraße zur Verfügung.

