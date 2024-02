Große und kleine Karnevalisten feiern schon seit Tagen Karneval in Essen. An Rosenmontag ziehen die Züge durch Rüttenscheid und Kupferdreh.

Live-Ticker Rosenmontag 2024: Wir berichten live vom Karneval in Essen

Essen Heute werden zehntausende Narren zu den Rosenmontagszügen in Kupferdreh und Rüttenscheid erwartet. Wir berichten live mit Text, Fotos und Videos.

Essen Helau!!! Endlich geht‘s los. Um 13.11 Uhr startet der Rosenmontagszug in Rüttenscheid.

Das Festkomitee Essener Karneval bringt 50 Zugnummern und 30 Gesellschaften auf die Straße.

Am Nachmittag wird Kupferdreh außer Rand und Band sein. Los geht‘s um 16.11 Uhr.

Update 10.38 Uhr: Zugleiter Rainer Ehrens schaut trotz des aktuellen Nieselregens optimistisch zum Himmel. „Wir hoffen, dass es pünktlich um 13.11 Uhr aufhört zu regnen.“ Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes stimme ihn zuversichtlich, am Nachmittag solle es trocken bleiben. Und überhaupt: „Selbst von ein paar Regentropfen lassen wir uns die gute Stimmung nicht vermiesen“, sagt Ehrens.

Wann starten die Rosenmontagszüge in Rüttenscheid und Kupferdreh?

An Rosenmontag kommt der Höhepunkt des Essener Karnevals mit den Zügen in Rüttenscheid (Start: 13.11 Uhr) und Kupferdreh (Start: 16.11 Uhr). Wir sind bei beiden Veranstaltungen vor Ort und berichten von den Karnevals-Zügen, zu denen zehntausende Jecken und Narren erwartet werden. Stimmen und Stimmungen, Fotos und Videos: Wer nicht vor Ort mitfeiert, kann Essens größte Karnevalspartys hier, bei Facebook und Instagram verfolgen.

Hier noch einmal ein kleiner Überblick, was heute in Essen abgeht (alle Infos gesammelt samt Streckenverläufe gibt es hier):

Rosenmontagszug in Essen-Rüttenscheid

Das Spektaktel beginnt am 12. Februar 2024 um 13.11 Uhr. Aufstellplatz ist der Parkplatz an der Gruga. Von dort geht es über die Rüttenscheider Straße, Klarastraße, Brunnenstraße, Kronprinzenstraße und Hohenzollernstraße. An der Ecke Admiral Scheer-Straße steht die Ehrentribüne.

Das Festkomitee Essener Karneval als Veranstalter bringt 52 Zugnummern aus 30 Gesellschaften auf die Straße: vom Gesellschaftswagen bis zur Fußgruppe. Hinzu kommen Spielmannszüge und Comedy-Gruppen. Erwartet werden rund 80.000 Karnevalisten.

Wie fahren die Bahnen heute in Essen?

Umleitungen: Am Rosenmontag fährt die Ruhrbahn nach dem Ferienfahrplan. Für die Dauer des Rosenmontagszuges ist der Kupferdreher Ortskern von 14.30 bis etwa 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Buslinie 141 wird umgeleitet aus Hattingen kommend zwischen den Haltestellen Deipenbecktal und Kupferdreh Bahnhof. 153: Die Fahrten zwischen Kupferdreh Bf und Altersheim entfallen. Die Buslinie 177 wird umgeleitet aus Steele kommend zwischen den Haltestellen Deipenbecktal und Marienbergstraße. 180: Die Strecke zwischen den Haltesellen Mühlmann und Düschenhofer Wald kann nicht angefahren werden

Rosenmontagszug in Essen-Kupferdreh

Zum Rosenmontagszug in Kupferdreh werden rund 50.000 Menschen erwartet. Der Zug setzt sich um 16.11 Uhr in Bewegung, aber schon um 14 Uhr werden die Straßen längs der Zugstrecke gesperrt. Der Zug startet auf der Kupferdreher Straße / Ecke Hinsbecker Berg und endet an der Ecke Deilbachbrücke / Möllneyer Ufer. Veranstalter des Umzugs ist der Festausschuss Kupferdreher Karneval (FKK). Erwartet werden 40 bis 50 Zugnummern mit Gesellschaftswagen, Fußgruppen, Spielmannszügen und Tanzgarden.

Mehr zum Thema Karneval in Essen

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen