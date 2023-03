Reifenplätten straffrei? Juristische Einschätzung erstaunt

Essen. In Essen haben Polit-Aktivisten bei 50 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen. Selbst wenn sie erwischt würden, müssten sie keine Strafe fürchten.

Die Wege der Juristerei sind manchmal schwer verständlich, wenn man die Elle des gesunden Menschenverstands anlegt. So überrascht die Essener Staatsanwältin Marion Weise mit einer juristischen Einschätzung zu den Polit-Aktivisten, die ihren Hass auf größere Autos ausleben, indem sie die Luft aus den Reifen lassen.

Kein Kavaliersdelikt könnte man meinen, doch weit gefehlt. Wenig bis nichts hat demnach zu befürchten, wer unerlaubt Hand an das Eigentum anderer legt, dieses Eigentum zeitweise unbrauchbar macht, seine Mitbürger lahmlegt bei der Erfüllung etwa ihrer Arbeits- oder Familienpflichten, ihnen Kosten für Schadensbehebung aufbürdet, ihnen wertvolle Zeit stiehlt. Und all das soll – nur ein Beispiel – nicht einmal so viel Bußgeld kosten wie das Parken ohne Parkschein auf einem kostenpflichtigen Stellplatz. Eigentlich unglaublich.

Es wird Zeit, die Bürger vor solcher Selbstermächtigung besser zu schützen

Wenn die Staatsanwältin recht hat – und das ist zu befürchten –, dann wird es für den Gesetzgeber Zeit, Bürger besser zu schützen, indem das juristische Risiko für solche Selbstermächtigung spürbar erhöht wird. Das ist auch deshalb dringlich, weil die Zahl der Zeitgenossen sprunghaft wächst, die sich Kraft ihrer angemaßten politischen Weisheit berufen fühlen, anderen mit mehr oder weniger sanfter Gewalt die „richtige“ Art zu leben einzubimsen. Wenn das bei womöglich weiter steigenden Fallzahlen wirklich straffrei bleiben soll, darf man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat erodiert.

Einer der sogenannten Klimakleber – so etwas wie die Bannerträger der oben beschriebenen Gesinnung – wurde jüngst in Süddeutschland zu drei Monaten Haft verurteilt. Das ist zumal bei hartnäckigen Wiederholungstätern die richtige Reaktion und eine Sprache, die hoffentlich irgendwann verstanden wird.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen