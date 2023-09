Nach einem Verbot eines rechtsextremen Vereins hat die Polizei am Mittwochmorgen auch ein Objekt in Essen-Bredeney durchsucht.

Vereinsverbot Razzia gegen Neonazisekte: Arztpraxis in Bredeney durchsucht

Essen. Die Bundesinnenministerin hat die rechtsextreme Gruppe „Artgemeinschaft“ verboten. Die Polizei durchsuchte am Morgen 26 Objekte bundesweit.

Nach dem Verbot der rechtsextremen Gruppe „Artgemeinschaft“ durch Bundesinnenministerin Nancy Faser ist die Polizei Essen im Süden der Stadt aktiv geworden: Nach Informationen dieser Zeitung wurde mit Unterstützung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) am frühen Mittwochmorgen ein Haus in Bredeney durchsucht. Es soll sich um eine Wohnung samt Arztpraxis an der Bredeneyer Straße handeln.

Bundesweit haben die Behörden bei der konzertierten Aktion 26 Wohnungen von 39 mutmaßlichen Mitgliedern der „Artgemeinschaft“ sowie Räume des Vereins in zwölf Bundesländern ins Visier genommen. Nähere Details zu den Einsätzen gab es zunächst nicht.

Eine an den Nationalsozialismus angelehnte Ideologie

Nach Angaben des Innenministeriums sei die „Artgemeinschaft“ eine neonazistische, rassistische, fremden- und demokratiefeindliche Vereinigung mit rund 150 Mitgliedern. Sie richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und insbesondere aufgrund antisemitischer Inhalte auch gegen den Gedanken der Völkerverständigung, heißt es in einer ersten Mitteilung.

Die ‚Artgemeinschaft‘ hat nach Darstellung Faesers „die aktive Vermittlung einer in weiten Teilen an den Nationalsozialismus angelehnten Ideologie“ betrieben. Vor allem durch die manipulativ indoktrinierende Erziehung ihrer Kinder und den Vertrieb entsprechender Literatur habe die Organisation anders, aber nicht weniger gefährlich als die neonazistischen „Hammerskins“ agiert, die eine Woche zuvor verboten worden sind.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen