Raus aus der AfD-Spitze: Guido Reil räumt Vorstandsposten

Essen. Zwei Jahre lang saß der Essener Ratsherr Guido Reil im Bundesvorstand der AfD. Beim Parteitag tritt er nicht erneut an. Er habe Wichtigeres vor.

Bei ihrem Parteitag in Braunschweig wählt die „Alternative für Deutschland“ (AfD) an diesem Wochenende eine neue Spitze, doch wie immer die aussieht, ein Name wird nicht mehr darunter sein: Guido Reil, vom einstigen Traditions-Sozi zum AfD-Frontmann gewandelt, verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den Bundesvorstand. Er habe in Essen und Europa genug zu tun.