Es gibt wohl wenige Rathäuser im Land, die im Erdgeschoss auch noch eine Boulevard-Bühne beherbergen. Seit fast 30 Jahren sorgt das Rathaus-Theater dort für gediegene Unterhaltung – als Privattheater wohlgemerkt. Und deshalb war Theaterchef René Heinersdorff am Dienstagmorgen auch alles andere als amüsiert, als er mit seinem Ensemble um 9.30 Uhr vor verbarrikadierten Türen stand und aufgrund des Verdi-Streiks nicht eingelassen wurde.

Die Türen im Rathaus waren dicht, es gab keine Vorwarnung

Für Heinersdorff ist eine ausgefallene Probe in diesen Tagen alles andere als ein Lappalie. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzmaßnamen kann das privatwirtschaftlich betriebene Theater weit weniger Zuschauer empfangen als zuvor. Die Bühne steht wie viele Kultureinrichtungen mit dem Rücken zur Wand. Und hat derzeit nicht nur mit geringen Auslastungszahlen zu kämpfen. Vor der nächsten Premiere am kommenden Donnerstag, 22. Oktober, muss auch noch eine kurzfristige Umbesetzung aufgefangen werden. Anstelle von Peter Bongartz, der nun für Dreharbeiten nach England gereist ist, springt Gisbert-Peter Terhorst in „Die Neue“ ein. Dass wegen des Streiks am Dienstag beinahe eine der wichtigen Endproben ausgefallen wäre, mag Heinersdorff gerade in diesen Tagen nicht schmecken. Schließlich zahle das Theater ja auch Miete. Nicht mal eine Vorwarnung habe es gegeben. „Mein Theater hat mit dem öffentlichen Dienst nichts zu tun. Man kann mich doch nicht einfach aussperren“, klagt Heinersdorff.

Proben wurden in den Saal eines benachbarten Hotels verlegt

Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling bestätigt den Vorfall. Im Streikfall sei auch das Rathaus-Theater betroffen, „so war es auch in der Vergangenheit“, sagt Trilling. „Mit der Stadt wurde zwar eine Notdienstvereinbarung getroffen. Diese besagt allerdings nur, dass sich zwei Techniker im Gebäude aufhalten, um im Notfall Feuer oder Wasserschäden zu entdecken, melden bzw. weitere Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings besagt diese Vereinbarung auch, dass sich keine weiteren Personen im Gebäude aufhalten dürfen“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Stadt.

René Heinersdorff hat für seinen Ensemble am Ende noch einen Ausweichort gefunden. Das benachbarte Welcome-Hotel habe kurzfristig einen Konferenzsaal für Proben zur Verfügung gestellt. „Die Neue“ wird am Donnerstag doch Premiere feiern können.