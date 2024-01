Essen: Wo der Verkehr am Montagmorgen stockt

Solche Szenen sollen sich auch in Essen abspielen. Wann genau die Landwirte mit ihren Fahrzeugen über die Essener Straßen rollen, ist am Montag Morgen noch unklar.

Essen Erster Tag nach den Ferien, Bahnstrecke nach Bochum gesperrt, Bauernproteste: So ist die Lage auf Essens Straßen am Montagmorgen.

Auch im Essener Stadtgebiet sind am Montag (8. Januar 2024) Behinderungen im Verkehr zu erwarten. Landwirte wollen bundesweit mit ihren Fahrzeugen im Konvoi fahren, um gegen die Berliner Agrarpolitik zu demonstrieren.

Wann die Landwirte wo genau auf den Essener Straßen zu erwarten sind, ist nach Angaben von Polizei-Sprecherin Sylvia Czapiewski am Montag Morgen um 7.50 Uhr noch unklar. Bisher gelte der aktuelle Stand, dass eine Gruppe vom südlichen Stadtrand aus nach Mettmann unterwegs sein will, eine andere Gruppe kommt aus dem Kreis Borken, will sich auch vor den Gebäuden der FUNKE-Mediengruppe und vorm WDR positionieren. „Die Lage ist noch dynamisch, auch die Zahl der tatsächlich stattfindenden Fahrten in Essen ist noch unklar“, sagte Sylvia Czapiewski gegenüber unserer Redaktion.

Es gibt weitere Gründe, warum der Verkehr am Montagmorgen in Essen stockt. Die A42 ist gesperrt, entsprecht zähflüssig läuft der Verkehr im Essener Norden. Dicht sind gegen 8.30 Uhr die Hafenstraße und die Bottroper Straße.

Die Bahnstrecke nach Bochum ist gesperrt, viele Bahnpendler müssen womöglich aufs Auto umsteigen. Konsequenz: Gegen 8.30 Uhr ist der A40-Zubringer in Bergerhausen in Richtung Bochum total dicht. Der weitere Streckenverlauf der A40 in Richtung Bochum ist jedoch nach derzeitigem Stand weitgehend gut befahrbar. Wie sich die Bauernproteste am Stadtrand zu Bochum auswirken, ist derzeit noch nicht abzusehen - in Wattenscheid wollte gegen 7 Uhr ein Konvoi in Richtung Osten starten. Klar ist aber, dass seit 7 Uhr die Gegenrichtung der A40 von Bochum nach Essen total dicht ist – Grund ist ein Unfall auf Bochumer Stadtgebiet. Der Stau zieht sich um 8.42 Uhr von Bochum-Mitte bis Kray.

