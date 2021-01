Programm der Essener Jugendhäuser in der Corona-Krise

Essen Wegen Corona sind Jugendtreffs derzeit geschlossen - aber aktiv. Wir listen die Angebote der evangelischen Häuser in den Essener Stadtteilen auf.

Das Treffen mit Freunden und das Genießen von Freizeitangeboten sind derzeit fast unmöglich. Wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind auch die Evangelischen Jugendhäuser und Jugendtreffs für Gruppen geschlossen. Trotzdem sind sie aktiv und für junge Menschen da – im Internet, per Telefon und auch für Einzelgespräche vor Ort.

Digitaler Treffpunkt in Bedingrade-Schönebeck

Bedingrade-Schönebeck. Zum „T-Punkt online“ lädt das Jugendhaus Forum im Lutherhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Bedingrade-Schönebeck dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr ein. „Hier könnt ihr Freunde treffen, spielen und quatschen – alles von zuhause aus“, heißt es dazu. Der Link zum digitalen Treffpunkt steht auf der Homepage unter ebs-lutherhaus.de. Wer dem Forum auf Instagram folgt (@forum_lutherhaus), findet dort einmal wöchentlich ein Angebot zum Basteln oder ein Video mit einem Backrezept.

Nummer gegen Kummer in Borbeck-Vogelheim

Borbeck-Vogelheim. „Du musst mal für ‘ne Stunde von zuhause raus, musst mit jemandem reden? Du brauchst Unterstützung bei den Hausaufgaben? Dann melde dich bei uns – Einzelgespräche sind möglich, wenn du alleine kommst, musst Du dich vorher bei uns anmelden“, erklärt das Jugendhaus Coffee Corner der Evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim. Wer Gesprächspartner sucht, wählt die „Nummer gegen Kummer“ 01573 5517263. Auch das Café Nova, das zweite Jugendhaus der Gemeinde, macht ein solches Angebot: Montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr steht das Team unter Tel. 0152 05342949 zur Verfügung.

Digitales Teenie-Café in Frohnhausen

Frohnhausen. Zu verschiedenen Online-Angeboten lädt das Aposteljugendhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnhausen ein: Montags öffnet von 16.30 bis 20 Uhr das digitale Teenie-Café seine Türen, mittwochs freut sich das Mädchen-Café „Clever Girls Online“ von 16 bis 19 Uhr auf Gäste, donnerstags ist die Jungengruppe „Wild Lions“ von 16 bis 19 Uhr im Internet und freitags wird von 16 bis 20 Uhr ein offener Treff für alle angeboten. Weitere Infos auf apo-haus.de

Wöchentliche Quasselstunden in Heisingen

Heisingen. Drei wöchentliche „Quasselstunden per Telefon“ bietet das Jugendhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Heisingen an: Montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr stehen Jugendleiterin Stephanie „Steffi“ Brüggemann, Tel. 01575 4872212, und Jahrespraktikant Niklas „Niki“ Franzen, Tel. 0157 37558725, für Einzelgespräche zur Verfügung. Mittwochs besteht von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, unter den genannten Telefonnummern ein individuelles „Türgespräch“ zu vereinbaren. Donnerstags wird von 14 bis 17 Uhr online gezockt – die Zugangsdaten können telefonisch beim Team erfragt werden. Montags von 14 bis 16 und freitags von 12 bis 14 Uhr sind die Mitarbeitenden im Stadtteil unterwegs und schauen, wen sie antreffen.

Online-Spielerunde in Katernberg

Katernberg. „Wir sind weiter für euch da!“ erklärt das Jugendhaus Nord der Evangelischen Kirchengemeinde Katernberg. Montags findet von 15 bis 17 Uhr eine Online-Spielerunde für Kinder statt, mittwochs öffnet von 14 bis 16 Uhr der Jugendtreff seine digitalen Türen. „Heute wird gebastelt“ heißt es donnerstags von 15 bis 17 Uhr – für dieses Angebot hat das Team Basteltüten vorbereitet, die im Jugendhaus Nord an der Josef-Hoeren-Straße 274 abgeholt werden können. „Besiegt Jenny!“ lautet das Motto für eine Runde (oder auch mehr) mit Online-Games für Jugendliche, immer freitags von 11 bis 13 Uhr. Ab 15 Uhr wird online gekocht; Anmeldungen dafür werden unter Tel. 0201-353522 entgegengenommen. Mittwochs von 11 bis 13 Uhr sind die Jugendmitarbeiter im Stadtteil unterwegs.

Töpfern und vegan kochen in Kray

Kray. Jungen Menschen bietet das Jugendhaus „Gecko & mobil“ der Evangelischen Kirchengemeinde Kray Online-Aktivitäten an: Dienstags können die Teilnehmer an der „Quiztime“ von 15 bis 17 Uhr Freigetränke gewinnen; von 17.30 bis 19.30 Uhr findet ein Livestream mit Kreativangeboten statt. Wer mitmachen will, kann sich montags zur selben Zeit eine Tüte mit den Materialien an der Leither Straße 38 abholen. Mittwochs von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17.30 bis 19.30 lädt das Gecko zum Online-Gaming ein; mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr steht Minecraft auf dem Programm. Zum „Veganen Backen“ auf der Plattform Jitsi lädt das Gecko donnerstags von 15 bis 17 Uhr; die dafür erforderliche „Backtüte“ kann mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Einrichtung abgeholt werden. Den Abschluss der Woche bildet das Angebot „Töpfern mal anders“ freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr; auch hier besteht die Möglichkeit, sich am Vortag zur selben Zeit eine „Töpfertüte“ abzuholen. Informationen zu diesen Veranstaltungen unter Tel. 0201-557341.

Couchtalk und Werwolf-Spiel in Steele

Steele. Von Montag bis Freitag macht das Steeler Jugendhaus „Buschhütte“ Online-Angebote: Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags startet das Programm von 15 bis 16 Uhr mit einem „Couchtalk“ auf Instagram und YouTube. Montags schließen sich „Lukas‘ Thementalk – live bei Jitsi“ (17 bis 18 Uhr) und „Among Us“, ein Gratis-Game (18.30 bis 20.30 Uhr), an. Dienstags treffen sich junge Menschen zu einem Online-Werwolf-Spiel bei Jitsi (17 bis 18 Uhr) und im „Nerd-Café“ (19 bis 21 Uhr). Mittwochs werden ein Kahoot-Quiz (17 bis 18 Uhr) und die Online-Kochshow „Dinner for us“ (18.30 bis 20.30 Uhr) angeboten. Donnerstags heißt es „Basteln mit Tamara auf Instagram und YouTube“ (17 bis 18 Uhr, Bastelmaterialien können vor der Einrichtung abgeholt werden) und „Hütten On-Line-Gaming bei Jitsi“ (17.30 bis 19.30 Uhr). Freitags geht die Woche mit dem „Work out – fit durch die Pandemie“ (17 bis 18 Uhr) und dem „Jugendcafé Impuls“ (19 bis 22 Uhr, beides live bei Instagram und YouTube) zu Ende. Infos sind unter WhatsApp 0178 8285326 erhältlich.

Spiele ausleihen im Jugendhaus Überruhr

Überruhr. Dienstags, mittwochs, freitags und samstags hat das Team des Stephanus-Jugendhauses der Evangelischen Kirchengemeinde Überruhr offene Ohren: Von 15 bis 17 Uhr stehen die Mitarbeitenden unter Tel. 0176 46142838 (Astrid) und 0176 46143049 (Jan) für Gespräche zur Verfügung. Wer sich mit Geschwistern, der ganzen Familie oder einem guten Freund bzw. einer guten Freundin die Zeit vertreiben möchte, kann nach vorheriger Anmeldung freitags von 15 bis 17 Uhr zum Jugendhaus kommen und sich dort ein Spiel ausleihen.

Sportangebote und Bibelkreise in der Stadtmitte

Weigle-Haus/Stadtmitte. Das Weigle-Haus in der Essener Stadtmitte, Hohenburgstraße 96, bietet Jugendlichen digitale Treffen und Jugendgottesdienste auf Zoom sowie Live-Angebote im YouTube-Kanal an. Der Internationale Bibelkreis für Christen aus verschiedenen Kulturen wird ebenfalls online angeboten. Das Programm startet montags um 9 Uhr mit einen fünfzehnminütigen digitalen Input; nachmittags folgen die Mädchenjungschar (16 bis 17 Uhr, auch dienstags zur selben Uhrzeit), die Jungenjungschar (16.30 bis 18 Uhr, auch freitags von 16 bis 17.30 Uhr), ein „Surfcamp“ mit dem Zwingli-Team (16.30 bis 18 Uhr), „Choreo & Clips“ (17 bis 20 Uhr) und ein Twitch-Programm (20.14 bis 22 Uhr – auch mittwochs und sonntags zur selben Uhrzeit). Dienstags werden eine digitale offene Tür (15.30 bis 20.30 Uhr – auch freitags zur selben Uhrzeit) und der „Crosstalk“ (19 bis 20.30 Uhr) angeboten.

Mittwochs können sich Teilnehmer auf die „Abteilung 25“ (17.30 bis 21 Uhr), den „Weigle-Haus-Dance-Talk“ (18 bis 19 Uhr) und ein online-Treffen der „Rap-Nation NRW“ (19 bis 20 Uhr) freuen. Donnerstags stehen „Seelsorge“ (17 bis 18 Uhr – auch freitags zur selben Uhrzeit), der Internationale Bibelkreis (18 bis 19 Uhr), der Hauskreis mit Amelie (19 bis 20 Uhr – am Sonntag findet von 18 bis 20 Uhr ein weiterer Hauskreis mit Silas statt) und ein „Tänzer-Live-Jam“ (20 bis 21 Uhr) im Wochenplan. Mit einem „Work-Out“ geht es freitags von 20 bis 21 Uhr in das Wochenende; sonntags lädt das Weigle-Haus zum Hybrid-Gottesdienst (10 Uhr), einem Kinderprogramm (11.15 bis 12 Uhr) und einem Hybrid-Jugendgottesdienst (18 bis 20 Uhr) ein.

