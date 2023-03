Politisches Forum Ruhr: Ukrainer protestieren gegen IOC-Chef

Die Protest-Plakate sind schon gemalt: Der ukrainische Verein Opora demonstriert gegen eine Teilnahme russischer und belarussischer Athleten an den Olympischen Spielen in Paris 2024.

Essen. Wenn IOC-Präsident Thomas Bach nun zum Politischen Forum Ruhr kommt, protestieren Ukrainer dort gegen eine Olympia-Teilnahme russischer Sportler.

Das Politische Forum Ruhr wird am Mittwoch (22. März) einen ebenso prominenten wie provozierenden Gast begrüßen: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird zum Thema „Olympia im Spannungsfeld von Sport und Politik“ sprechen. Vor der Essener Philharmonie wird der umstrittene Sportfunktionär dann von ukrainischen Demonstranten empfangen, die den Besuch nutzen wollen, um ihren Unmut über die Politik des IOC deutlich zu formulieren: „Keine Medaillen für Mörder“ ist einer der Slogans auf den Protestplakaten.

Als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sind Athleten aus Russland und dem kriegsunterstützenden Belarus bis heute von vielen internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Anfang Februar – also kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs – hatte das IOC vorgeschlagen, ihnen als „neutrale Athleten“ ohne Hymne und Flagge den Weg zu den Sommerspielen in Paris im Jahr 2024 zu ebnen. Der Vorschlag löste Irritationen und Widerspruch aus. „So lange der Angriffskrieg andauert, kann man das doch unmöglich machen“, sagt auch der Essener Geschäftsmann Thomas Schiemann, der mit einer Ukrainerin verheiratet ist und das Land in vielfältiger Weise unterstützt.

Essener wollen Thomas Bach einen „würdigen Empfang bereiten“

Dass die russischen und belarussischen Athleten nicht „offiziell“ für ihre Heimatländer antreten sollen, überzeugt Schiemann nicht: „Die sind nicht unabhängig, sondern tragen die Landesfarben; und ihre Erfolge werden von der Staatsführung gefeiert.“ Zahlreiche russische Sportler seien Angehörige des Militärs. Darum nutzte Schiemann die Solidaritäts-Demo am 24. Februar, um von der Bühne in der Essener Innenstadt zu verkünden, „dass wir Herrn Bach einen würdigen Empfang bereiten werden“.

Der deutsch-ukrainische Verein Opora nahm den Vorstoß auf und organisiert nun den Protest zum Bach-Auftritt: „Unsere einzige Forderung an das IOC ist es, aufzuhören, den Krieg und die Kriegsverbrechen gegen die Menschheit zu tolerieren.“ Bach verweist indes stets auf die Neutralität des von ihm geleiteten Weltverbandes: Es entspreche „nicht den Werten und der Mission der olympischen Charta, Athleten aufgrund ihres Passes auszuschließen“. Mission des Sports sei vielmehr, zur Deeskalation beizutragen. Bloß geht dieser Ansatz bisher nicht auf, im Gegenteil: Die Ukraine will die Sommerspiele in Paris boykottieren, wenn dort Sportler aus Russland und Belarus antreten sollten.

Politisches Forum Ruhr will Gesprächskultur fördern Das Politische Forum Ruhr wurde 1990 von einer Privatinitiative um den Essener Dr. Stephan Holthoff-Pförtner gegründet, der bis heute Vorsitzender ist. Es ist unabhängig, überkonfessionell und überparteilich und hat sich zum Ziel gesetzt, die demokratische Gesprächskultur, auch über Parteigrenzen hinweg, zu fördern. Es lädt regelmäßig Fachleute und Politiker zu Abendkongressen zu gesellschaftspolitische Themen ein. Das Politische Forum Ruhr ist ein gemeinnütziger Verein mit 60 Mitgliedern. Es finanziert sich durch Sponsoring, Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Überraschen dürfte die Boykottdrohung nicht. „Viele ukrainische Athleten sind in diesem Krieg gestorben, die Sportstätten in dem Land sind zerstört“, sagt Thomas Schiemann. Ein geregelter Trainingsablauf sei „während Raketenangriffen und ständigen Strom- und Heizungsausfällen“ nicht zu gewährleisten, ergänzt der Verein Opora. Dessen Mitglieder verteilen daher am Mittwochabend Flyer an die Gäste des Politischen Forums, auf denen sie mahnen, dass Sportler „in totalitären Staaten ein mächtiges Propagandainstrument sind“. Auch hätten frühere Olympia-Teilnahmen Russland bekanntlich nicht davon abgehalten, Abchasien und Südossetien zu besetzen, die Krim zu annektieren und schließlich die Ukraine anzugreifen.

Dialog über weltanschauliche Grenzen hinweg

Thomas Schiemann wird am Mittwoch an der Seite der Demonstranten stehen: Es gehe bei der Aktion und beim geforderten Olympia-Ausschluss auch um ein Signal an die russische Bevölkerung, die mehrheitlich noch immer hinter Putin stehe. Außerdem erreiche man beim Politischen Forum viele „Meinungsbildner“; auch die ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum wird erwartet.

Schiemann ist selbst Mitglied des Forums und hat dem Vorsitzenden schon angekündigt, dass er seine Haltung „erst draußen, dann drinnen durch kritische Fragen“ verdeutlichen werde. Schließlich ist ein Dialog über weltanschauliche Grenzen hinweg erklärtes Ziel der Veranstalter. „Die Einladung von Thomas Bach ist ja keine Parteinahme für ihn“, so Schiemann: „Das Politische Forum bietet ihm lediglich eine Bühne.“

