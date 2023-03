OB Kufen verbreitet Hoffnung zu Karstadt-Schließung in Essen

Essen. Nach einem Treffen mit der Galeria-Spitze erklärt OB Thomas Kufen, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Man kämpfe für eine bessere Lösung.

Oberbürgermeister Thomas Kufen verbreitet nach einem Treffen bei der NRW-Landesregierung Hoffnung, dass der Standort Essen von Galeria Karstadt Kaufhof doch noch zu retten ist. „Für die Städte ist bei den Schließungen das letzte Wort noch nicht gesprochen“, so Kufen nach dem Gespräch in Düsseldorf. Bei dem Austausch ging es um die angekündigten Schließungen und den Stand der Gespräche mit den jeweiligen Eigentümern der Immobilien. Neben den OBs der betroffenen Städte, nahm auch Galeria-Vorstandschef Miguel Müllenbach an dem Treffen teil.

Von noch verbliebenen 30 Filialen der Warenhauskette in NRW sollen 15 bis zur Mitte dieses Jahres bzw. zu Beginn des kommenden Jahres geschlossen werden. „Es geht um die Arbeitsplätze vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es geht um Orte in unseren Innenstädten, die immer noch ein wichtiger Treffpunkt und Ankerpunkt sind“, so Kufen. „Auch in Essen werden wir die Zeit nutzen, um erneut die Schließung der Filiale im Limbecker Platz versuchen zu verhindern.“

Plan B für die von Schließung betroffenen Städte

Sicher ist, es werde es zu Schließungen kommen. Deshalb sei es ein wichtiges Signal, dass die Landesregierung schnell gehandelt hat und jetzt fünf Millionen Euro für Umnutzungskonzepte zur Verfügung stellt. „Wo sich Schließungen nicht verhindern lassen, können die betroffenen Städte so einen Plan B prüfen und ihre Innenstädte weiterentwickeln“, so Kufen. Es gehe um kreative Lösungen, wie die Warenhausstandorte in Zukunft genutzt werden können und die Zentren damit attraktiv bleiben. „Dabei geht es nicht nur um die Immobilien selbst, sondern auch um das Umfeld in den Innenstädten.“

Bereits bei der ersten Schließungswelle 2020/2021 hatte die Landesregierung 1,74 Millionen Euro beigesteuert, um in den damals betroffenen Kommunen Nachnutzungskonzepte zu unterstützen. Einige Standorte konnten in der Folge eine Handelsnachnutzung erfahren, in anderen Standorten laufen Umbauten oder es werden gemischte Nutzungen zusammen mit den Eigentümern angestrebt.

