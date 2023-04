Neues Reisemagazin will Freizeittouristen nach Essen locken

Essen. Mit einem kostenlosen Reisemagazin will Essen Marketing Werbung für die Stadt machen. Bilder stammen vom renommierten Fotografen Ralf Schultheiß.

Freizeittourismus in Essen ist auch für Auswärtige mittlerweile eine Option, wie statistische Zahlen belegen. Um diesen Trend weiter zu fördern, hat die Essen Marketing GmbH (EMG) gemeinsam mit dem renommierten Essener Fotografen und Art Director Ralf Schultheiß ein neues, kostenlos erhältliches Reisemagazin produziert. Auf 80 teils bildgewaltigen Seiten soll Besuchern eine Reise nach Essen schmackhaft gemacht werden. Dabei lautete das Motto beim Layout: weniger Text, mehr Eindrücke. Auch für die Essener selbst könnte das Heft durchaus interessant sein.

EMG glaubt, dass Essen immer noch unterschätzt wird

„All unsere Umfragen und die Feedbacks der Besucher zeigen, dass Essen immer noch eine Stadt ist, die überrascht“, sagt EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. „Man traut uns so viel Grün, Kultur und spannende Kontraste nicht immer zu.“ Seinen ersten Einsatz hat das Reisemagazin ab dem 16. April. Beim Germany Travel Mart (GTM) begrüßt die EMG gemeinsam mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) vier Tage lang mehr als 100 Reisejournalisten und über 200 Reiseagenten aus der ganzen Welt in Essen. Bei Workshops, Abendveranstaltungen und Erkundungstouren will die EMG zeigen, was die Stadt touristisch kann. Das neue Reisemagazin soll helfen, die Gäste auf Essen einstimmen.

Das Heft ist in der Tourist Info Essen, Kettwiger Straße 2-10, sowie als Download unter visitessen.de, Menüpunkt „Service“ erhältlich.

