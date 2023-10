Neues Album: Wie die Rolling Stones in Essen Werbung machen

Essen. „Hackney Diamonds“: Das neue Album der Rolling Stones ist da! Auf Zeche Carl in Essen erwartet Fans eine besondere Begegnung mit dem Alterswerk.

Die Rolling Stones bringen ein neues Album auf den Markt: „Hackney Diamonds”. Dass die Herren Jagger, Wood und Richards im reifen Rockrentner-Alter noch mal taufrische Songs einspielen, haben wohl nur die wenigsten Fans zu hoffen gewagt. Am Freitag, 20. Oktober, kommt das erste neue Studioalbum seit 18 Jahren heraus. Und damit die frohe Kunde auch viele erreicht, schicken Mick Jagger und seine Mannen gleich noch einen „Hackney Diamonds”-Bus durchs Land. Der wird in acht Städten Station machen – am Samstag, 21. Oktober, wird er zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Außengelände der Zeche Carl an der Wilhelm-Nieswandt-Allee parken.

Dort heißt das Motto: Nicht nur gucken, sondern auch reinhören: Im rollenden Stones-Gefährt kann man gleich mal lauschen, wie der Opener „Angry“ so abgeht und wie sich Lady Gaga und Stevie Wonder beim Gospel-Titel „Sweet Sounds Of Heaven“ als Gastmusiker eingebracht haben. Zu erleben ist all das im besonderen Dolby Atmos Sound.

Auf eingeschworene Rolling-Stones-Fans warten zudem ein paar besondere Extras wie das exklusive Albumformat „RS Carnaby No.9” Vinyl in rot, das sonst nicht erhältlich ist. Und wer den Moment verewigen möchte, kann mit der „Hackney Diamonds“ Fotobox vor Ort ein Erinnerungsfoto machen.

