Neuer Handelshof-Schriftzug: Stadt Essen sammelt Vorschläge

Handelshof am Tor zur Essener Innenstadt: Welcher Slogan prangt künftig vom Dach des historischen Gebäudes? (Archivbild)

Essen. Der Schriftzug auf dem Handelshof in Essen soll ausgetauscht werden. Die Stadt hat nun einen Beteiligungsprozess gestartet. So sieht er aus.

Es ist soweit: Die Stadt Essen ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Vorschläge für den neuen Schriftzug auf dem Handelshof zu machen. Ab sofort, so heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung am Mittwochabend (12.4.), hätten Essenerinnen und Essener die Möglichkeit, „ihre Ideen und Gedanken zur Stadt Essen sowie konkrete Vorschläge für einen neuen Schriftzug mitzuteilen.“

Seit März vergangenen Jahres prangt am Tor zur Innenstadt „Die Folkwangstadt“. Dieser Slogan hatte nach Jahrzehnten „Die Einkaufsstadt“ abgelöst – temporär, so der Plan.

Neuer Schriftzug auf dem Handelshof: So läuft der Beteiligungsprozess

Das Prozedere des jetzt gestarteten Beteiligungsprozesses: Vorschläge können bis zum 11. Juni per Mail an beteiligung@essen.de geschickt werden. Fragestellungen, die man bei Überlegungen berücksichtigen solle:

Was verbinden Sie generell mit der Stadt Essen?

Welche Vorstellungen oder Attribute fallen Ihnen zu Essen ein?

Einreichung: Stichworte oder auch kurze Texte (nicht länger als eine halbe DIN A 4 Seite)

Einzelne Adjektive, wie zum Beispiel, „weltoffen“, „bodenständig“ oder „innovativ“ könnten Vorschläge sein. „Alles ist erlaubt, auch die schrägsten Einfälle, denn es geht um Ihre Ideen und um Ihre (spontanen) Gedanken zur Stadt Essen“, heißt es seitens der Verwaltung.

Schriftzug auf dem Handelshof soll im Herbst 2023 feststehen

Damit ist das Prozedere aber noch nicht abgeschlossen: Beim weiteren Vorgehen (hier hatten wir kürzlich berichtet) sollen die von den Bürgern eingereichten Ideen, Gedanken und Vorschläge einer Jury vorgelegt werden – mit unterschiedlichen Akteuren der Stadtgesellschaft (Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung) besetzt. Diese Jury samt Fachbeirat soll dann „grundsätzliche Kernthemen zusammenstellen und die wichtigsten Botschaften herausfiltern“.

Die Ergebnisse sollen dann wiederum einer Werbeagentur übergeben werden, die dann verschiedene Varianten ausformulieren soll. Danach soll die noch zu benennende Jury diese Entwürfe dem Rat der Stadt Essen vorlegen. Dieser soll dann, voraussichtlich im Herbst, abschließend eine Entscheidung über den neuen Slogan auf dem Handelshof fällen.

