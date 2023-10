Schauplatz der Auseinandersetzung in der Nacht auf Montag ist der Grendplatz im Essener Stadtteil Steele.

Kriminalität Neue Clan-Tumulte in Essen? Kämpfe im Stadtteil Steele

Essen. Im Essener Stadtteil Steele ist es in der Nacht zu Montag zu Auseinandersetzungen gekommen. Ob es sich um neue Clan-Tumulte handelt, ist offen.

Im Essener Stadtteil Steele ist es in der Nacht auf Montag zu einer Auseinandersetzung von offensichtlich verfeindeten Gruppen gekommen. Dabei wurden die Scheiben zweier Autos zertrümmert. Die Polizei Essen bestätigte am Montag Morgen noch nicht, dass es sich um neuerliche Clan-Tumulte handelte. Schauplatz war der Grendplatz, ein zentral gelegener Platz in der Fußgängerzone des Stadtteils.

Große Clan-Tumulte im Sommer ohne Konsequenz für Beteiligte

Ob es Verletzte gab, ist unklar. Erst in der vergangenen Woche hatte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen ungewöhnlich scharf kritisiert, dass die Ermittlungsverfahren gegen Beteiligte der großen Clan-Tumulte im Juni 2023 in Essens Innenstadt eingestellt wurden – ohne Konsequenzen für die Betroffenen.

+++Wir aktualisieren diesen Text laufend+++

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen