Nach Corona-Infizierung: Essener Schulklasse in Quarantäne

Eine Klasse der Bodelschwingschule in Essen-Altendorf muss wegen eines Coronafalls in Quarantäne.

Essen. Erneut ist ein positiver Coronafall in einer Schule in Essen entdeckt worden. Eine Klasse der Bodelschwingschule in Altendorf mus in Quarantäne.

An der Bodelschwingschule in Essen-Altendorf gibt es einen positiven Corona-Fall in der Schülerschaft. Die Stadt hat bereits die entsprechenden Umfeldanalysen durchgeführt. Für die Klasse 3a der Grundschule ist eine Quarantäne angeordnet worden. Für eine Lehrkraft gilt ebenfalls eine Quarantäne. Weitere Klassen der Schule sind nicht betroffen.

An der Dürerschule in Borbeck gibt es einen positiven Corona-Fall im OGS-Bereich. Eine OGS-Kraft wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere Personen sind nicht betroffen. Schon am Freitag war am Theodor-Heuss-Gymnasium in Kettwig ein positiver Corona-Fall in der Schülerschaft bekannt geworden. Für zwei Schüler wurde eine Quarantäne ausgesprochen. „Da an dem Gymnasium die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen vollumfänglich umgesetzt werden, sind keine weiteren Maßnahmen in der Schule notwendig. Der Schulbetrieb kann entsprechend weiterlaufen“, so die Stadt.