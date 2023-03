Nach Aus für Essens DSDS-Kandidatin: Sie ist doch im Finale!

Essen. Jury hatte Essener DSDS-Kandidatin schon abgewählt. Doch nun geht’s für Rose Ndmuba unverhofft weiter. Was hinter den Casting-Kulissen geschah.

Sie war schon raus aus dem Wettbewerb und dann doch wieder dabei: Die Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba hat in den vergangenen Wochen eine Achterbahn der Gefühle erlebt. In der letzten Recall-Runde auf Thailand, die RTL am Samstag, 25. März, ausgestrahlt hat, war der 24-Jährigen zunächst das Aus bei der letzten „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel verkündet worden. Quasi im Abspann erfuhr das Publikum dann aber, dass Rose Ndumba doch als Nachrückerin in den Live-Shows von DSDS dabei sein wird, die am kommenden Samstag, 1. April, starten. Was hinter der rätselhaften Personal-Scharade steckt.

Unbestätigten Angaben zufolge soll Rose Ndumba für den DSDS-Kandidaten Marvin Jung nachgerückt sein. Die meisten DSDS-Zuschauer werden mit dem Namen allerdings kaum etwas anfangen können. Der 30-Jährige, der zu den aussichtsreicheren Talenten der Casting-Show gehört haben soll, ist in den vergangenen Recall-Sendungen überhaupt nicht aufgetaucht und wurde vom Sender nach bislang unbestätigten Meldungen angeblich rausgeschnitten. RTL hat zu den zunächst von „Bild“ veröffentlichten Vorgängen bislang keine Stellung bezogen. Dem Vernehmen nach soll sich der Kandidat mit den Vertragsmodalitäten der Live-Shows nicht arrangiert haben und sei aus persönlichen Gründen vom Wettbewerb zurückgetreten.

Die DSDS-Jury mit (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beim Recall in Thailand. Foto: foto: Markus Hertrich / foto: rtl

Für die Essener DSDS-Kandidatin bietet das die Chance, ihr Können vor großem Publikum nun doch noch einmal unter Beweis zu stellen. Dass Rose Ndumba eigentlich zu den Top-Kandidaten gehört, hatte Chef-Juror Dieter Bohlen der 24-Jährigen beim letzten Recall in Thailand noch einmal bestätigt. „Ich kann mich nicht mehr an viele erste Castingauftritte erinnern, aber an den von Rose Ndumba schon. Das war hammermäßig. Du hast dich toll bewegt, du hast gestrahlt, gerappt. Du warst den anderen um Längen voraus“, gab sich Bohlen noch einmal ungewohnt schwärmerisch. Auch beim letzten entscheidenden Recall-Auftritt habe man erwartet, „dass du uns umhaust“. Doch die 24-Jährige konnte die hohen Erwartungen nicht einlösen und bekam für ihren Song „Starships” von Nicki Minaj nur wenig Jury-Zuspruch.

Die DSDS-Kandidatinnen und Kandidaten bereiten sich gemeinsam auf die Live-Shows vor

Rose Ndumba kann sich an den bitteren Moment noch gut erinnern, als ihr das Aus verkündet wurde: „Ich war so stolz, schon so weit gekommen zu sein und dann total schockiert.“ Wenige Wochen nach den Auslands-Recalls, die schon im vergangenen Herbst aufgezeichnet wurden, sei dann aber der Anruf gekommen, dass sie als Ersatzkandidatin nominiert sei. Und seit wenigen Wochen steht nun fest: Rose Ndumba gehört zur Top-Ten-Riege der letzten DSDS-Staffel. Die 24-Jährige will nun trotz aller Nervosität und Ängste, „ob ich das schaffe“, am kommenden Samstag, 1. April, eine große Show zeigen. Seit ein paar Tagen probt sie im DSDS-“Trainingslager“ mit den neun anderen Kandidatinnen und Kandidaten schon für den großen Auftritt. Die kleine DSDS-Familie sei mittlerweile ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden, freut sich die 24-Jährige. Die Reise der Rose Ndumba kann weitergehen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen