Mord an Essener Rentnerin aufgeklärt: Putzfrau ist verhaftet

In diesem Mehrfamilienhaus auf der Adelkampstraße in Essen-Frohnhausen ist die 86 Jahre alte Rentnerin in ihrer eigenen Wohnung getötet worden. Unter dringendem Tatverdacht steht die festgenommene ehemalige Putzfrau.

Der Mordfall Helene F. scheint aufgeklärt: Die Essener Polizei hat eine 29 Jahre alte Frau festgenommen, es bestehe dringender Tatverdacht, sagte Polizeisprecher Pascal Pettinato am Freitag.

Bei der mutmaßlichen Täterin handele es sich um eine frühere Haushaltshilfe der alten Frau. Sie soll die Putzfrau gewesen sein.

Die Rentnerin ist am 30. Mai in ihrer eigenen Wohnung in der Adelkampstraße in Essen-Frohnhausen umgebracht worden. Das Mehrfamilienhaus steht direkt neben der A40.

Ergebnis der Obduktion: Opfer ist durch mehrere Messerstiche getötet worden

Die Obduktion habe ergeben, dass das Opfer durch mehrere Messerstiche getötet worden sei.

Die Essener Polizei hatte eine Mordkommission unter Leitung von Kriminaloberkommissar Dustin Wisnewski eingesetzt, die teilweise mit 20 Kriminalbeamten besetzt war und unter Hochdruck ermittelte.

Die 29-jährige mutmaßliche Täterin geriet in den Fokus der Ermittler. Es bestehe ferner der Verdacht, dass sie die 86-Jährige bestohlen hatte. Bei der Beute soll es sich nach Informationen dieser Zeitung um den Schmuck der alten Dame handeln.

Die 29 Jahre alte Tatverdächtige, eine Deutsche, ist am Donnerstag (22. Juni) festgenommen und an diesem Freitag dem Haftrichter vorgeführt worden.

Der zuständige Richter hat Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

