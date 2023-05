Möhne-Katastrophe: Wie heftig die Flut Essen-Steele traf

In Booten mussten sich die Menschen in den Steeler Straßen bewegen, nachdem das Hochwasser den Essener Stadtteil erreicht hatte, hier die Hansastraße Richtung Grendplatz.

Essen-Steele. Am 17. Mai 1943 erreichte das Hochwasser Essen-Steele und Horst, nachdem Flieger die Möhnetalsperre bombardiert hatten. Einige Erinnerungen.

Am 17. Mai erreichte das Hochwasser Horst und Steele. Das ist jetzt genau 80 Jahre her. „Damals bombardierten und zerstörten britische Flieger in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 die Möhnetalsperre“, blickt Arnd Hepprich vom Steeler Archiv zurück auf das Ereignis, dessen Folgen auch Essener Stadtteile heftig trafen. Auch mancher Zeitzeugen erinnert sich.

Als das Wasser fast die Deichkrone erreicht hatte, da lief Franz Kemp (Jahrgang 1932) rasch nach Hause. Über Tossens Wiese, die von jetzt auf gleich hinter dem Damm fast drei Meter tiefer gelegen habe. „Nur kurze Zeit später war der Damm an zwei Stellen gebrochen. Das Gelände stand zwei bis drei Meter unter Wasser, das bis zum Fußballplatz von Preußen Steele reichte“, hat er notiert.

In Essen-Steele überschwemmte die Flut Straßen und Plätze

Bis zu zwölf Meter hoch sei die Flutwelle insgesamt gewesen, die sich in das Ruhrtal ergoss, insgesamt seien mehr als 1200 Zivilisten gestorben, heißt es zu den Zahlen, die die Katastrophe vor Augen führen. Um die Mittagszeit kam die Flut dann auch in Steele an, überschwemmte Straßen und Plätze. „Gegen 16 Uhr hatte das Hochwasser in Steele seinen höchsten Stand“, berichtet Arnd Hepprich von dem Ereignis und seinen Auswirkungen auf den Stadtteil. Mit seinen Mitstreitern bewahrt er zahlreiche historische Ereignisse in Texten und Bildern im Steeler Archiv.

Ein Blick auf die Horster Schwimmbrücke am Vormittag des 17. Mai 1943. Foto: Bild / Steeler Archiv

Die Briten hätten seit dem Frühjahr 1943 daran gearbeitet, die Sperrmauern des Möhnestausees, des Ederstausees und des Sorpestausees zu zerstören, um die Versorgung der Rüstungsindustrie des Ruhrgebiets mit Wasser und Strom zu unterbrechen. Daher habe es Schutzmaßnahmen während des Luftkrieges gegeben.

Der Essener Oberbürgermeister Dillgardt, Vorsitzender des Ruhrtalsperrenvereins, sah ein erhebliches Gefährdungspotential in den alljährlich im Frühjahr bis zum Rand gefüllten Stauseen. So bekam die Möhnetalsperre auch auf sein Drängen auf der Wasserseite ein Torpedonetz, zwölf Sperrballons gegen Tiefflieger und Flugabwehrkanonen. Der Vorschlag, den Wasserstand abzusenken, hätten Leiter der Wehrmacht jedoch abgelehnt. „Kurz vor dem Angriff wurden die Schutzmaßnahmen verringert, obwohl fast täglich britische Aufklärungsflugzeuge über der Möhne beobachtet wurden“, sagt Arnd Hepprich,

Der fünfte Luftangriff hatte auch Auswirkungen für Essen-Steele

Dann kam der Abend des 16. Mais, an dem 19 Flugzeuge (Typ Lancaster) in der Nähe von Sheffield mit je einer Rollbombe starteten. Die Flugzeuge kamen kurz nach Mitternacht nahe des Sees an. Ein erster Angriff sei erfolglos geblieben. „Beim fünften Angriff war die Flak bis auf ein Geschütz nicht mehr in der Lage zu feuern“, berichtet Hepprich. Es war 0.49 Uhr, als die Bombe in der Mitte der Mauer explodierte und die Staumauer auf einer Länge von etwa 30 Metern aufriss. Die Flutwelle sei mit bis zu 25 km/h zu Tal geflossen. Die Geschwindigkeit: „9000 Kubikmeter pro Sekunde, die mittlere Wasserführung der Ruhr liegt bei 80 Kubikmetern pro Sekunde.“

Das historische Bild zeigt die Wassermassen in Essen-Steele an der Ruhrstraße/Grendtor. Foto: Sammlung / Cornel Badenberg

Schließlich kam das Wasser auch in Steele an. „Weil wir neugierig waren, wann die Flutwelle Horst erreichen würde, gingen wir nach dem Frühstück zur Fünfpfennigsbrücke. Der Wasserstand der Ruhr erhöhte sich zusehends“, heißt es in den Kindheits-Erinnerungen von Franz van der Kemp. Auf der Straße In der Lake habe das Wasser bereits 40 Zentimeter hoch gestanden. „In kurzen Hosen liefen wir bei strahlendem Sonnenschein durch knietiefes Wasser.“ Plötzlich seien Fischschwärme über die Straße geschwommen, beschreibt er den unvergessenen Anblick.

Wie die Möhnetalsperre getroffen wurde „Die Möhnetalsperre wurde zwischen 1908 und 1912 vom Ruhrtalsperrenverein erbaut und 1913 eingeweiht. Sie hat ein Fassungsvermögen von 130 Millionen Kubikmetern. Die Staumauer ist 40,3 Meter hoch, 650 Meter lang und hat eine Sohlenbreite von 34,2 Metern“, heißt es zu den Daten im Vortrag des Steeler Archivs. Wie es zu der Katastrophe kam, die auch Steele traf: „Aus militärischer Sicht galten die Staudämme der Möhne, Eder und Sorpe als unzerstörbar. Weder gab es eine Bombe mit einer entsprechend großen Sprengkraft, noch existierte ein Flugzeug, dass die Riesenbombe hätte transportieren können.“ Der britische Ingenieur Prof. Dr. Barnes Wallis habe daher einen speziellen zylindrischen Typ einer Rollbombe entwickelt – mit hoher Sprengkraft, um die mächtigen Mauern zu sprengen. Sie musste Torpedonetze vor der Staumauer überwinden, um an dieser abzutauchen und in einer bestimmten Wassertiefe direkt an der Mauer zu detonieren. Damit die Bombe nicht bereits beim Aufprall auf das Wasser detonierte, musste sie im Tiefflug von exakt 18 m ausgeklinkt werden. Zugleich mussten gute Lichtverhältnisse herrschen, Vollmond sowie Lichtstrahler, am Rumpf des Flugzeugs.

Die Kinder versuchten vergeblich, einige Fische zu fangen, während das Wasser unaufhaltsam stieg und ein breiter Strom wurde, der bis nach Altendorf reichte. „Balken, Bäume, Kaninchenställe, tote Kleintiere, alles hatte die Flut mitgerissen. Wir zogen uns auf den neben dem Gelsenkirchener Wasserwerk gelegenen Hochwasserdamm zurück“, hat Franz Kemp in seinem Buch („Achtung Achtung! Ende Ende! Geschichte einer Kindheit und Jugend in dunkler Zeit. 1932-1951“) aufgeschrieben. Gegen 12 Uhr habe dann das Wasser nur noch 80 Zentimeter unter der Deichkrone gestanden.

Am Tag nach der Katastrophe waren Auswirkungen in Essen-Steele deutlich

Plötzlich hätten sie ein lautes Ächzen und Krachen gehört: „Ich drehte mich und traute meinen Augen nicht: Die Schwimmbrücke, die Fünfpfennigsbrücke, hatte sich mit den Pontons durch den starken Auftrieb aus ihrer Verankerung gelöst.“ Durch die gewaltige Strömung sei diese in Flussrichtung gedreht worden und mit hoher Geschwindigkeit wie ein großes Schiff auf die Rheinische-Brücke, eine Eisenbahnbrücke, zugetrieben. „Der Aufprall war so gewaltig, dass sie dort unter lautem Krachen zerbarst.“

Der Güterbahnhof Steele-Süd am 17. Mai 1943 gegen 16 Uhr. Foto: Bild / Steeler Archiv

Es habe nicht lange gedauert, dann sei auch Steele teilweise überflutet gewesen, das müsse gegen 14 Uhr gewesen sein. „Vom Aschenplatz, der Irmastraße und der Dahlhauser Straße näherte sich das Wasser bedrohlich unserer Gärtnerei“, hält Franz Kemp in seinem Buch fest. Am frühen Abend gegen halb sechs sei es nur noch wenige Meter entfernt gewesen. Glücklicherweise sei der Pegel dann nicht weiter gestiegen: „So schnell, wie es gekommen war, floss das Wasser wieder ab.“

Am anderen Tag, da hatte sich der Fluss zurückgezogen, sahen die Steelenser, was die Wassermassen auf Straßen, Gärten, Plätze und Wiesen angerichtet hatten. Eine sechs bis acht Zentimeter dicke, braun-graue Schlammschicht bedeckte alle Flächen. In den Ruhrwiesen hätten zahlreiche Tierkadaver beseitigt werden müssen. Da hatte die hochstehende Sonne den Schlamm bereits ausgetrocknet.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen