„Manta, Manta“ & „Manta, Manta 2“: Double-Feature in Essen

Essen. „Manta, Manta – Zwoter Teil“: Die Fortsetzung des Kultfilms läuft in den Kinos an. Die Lichtburg Essen zeigt jetzt den Kult-Streifen und Teil 2.

„Manta, Manta – Zwoter Teil“ startet in den Kinos. Der Film von und mit Til Schweiger wird in der Essener Lichtburg am Freitag (31.3.) in einem Double-Feature gezeigt. Los geht es mit dem Kultfilm aus dem Jahr 1991 um 20 Uhr, es folgt direkt im Anschluss die neue Fortsetzung.

Es werden viele Fans des mehr als 30 Jahre alten Streifens erwartet, heißt es im Vorfeld. Trotzdem sind noch etliche Tickets im Online-Vorverkauf verfügbar.

Manta Manta II spielt 30 Jahre nach dem Kulfilm von 1991

Zur Handlung des zweiten Teils: 30 Jahre sind seit dem Ende des ersten Films vergangen. Inzwischen sind die Manta-Fans Berti (Til Schweiger) und Uschi (Tina Ruland) geschieden, und Berti hat seine Karriere als Rennfahrer längst an den Nagel gehängt. Mit einer Autowerkstatt und einer Kart-Bahn hält er sich mehr schlecht als recht über Wasser. Als die Bank ihn wegen seines Darlehens unter Druck setzt, muss er einen Weg finden, um schnell zu Geld zu kommen, heißt es in der Filmankündigung.

Ein 90er-Jahre-Rennen mit satter Siegprämie könnte die Lösung sein. Mit Unterstützung seines Sohnes Daniel (Tim Oliver Schultz) und seines alten Kumpels Klausi (Michael Kessler) bringt Berti seinen alten Opel Manta wieder in Schuss, um die glorreichen Zeiten noch einmal aufleben zu lassen.

Karten für das Double-Feature gibt es für 16 Euro (alle Plätze), außerdem kündigt die Lichtburg einen Stauder-Deal (zwei Bier zum Preis von einem) an: filmspiegel-essen.de/filme/2023-manta-manta/

