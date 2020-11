„Literatürk“: Pandemie macht Lesefest zum Livestream-Event

Die Festivalmacher Fatma Uzun, links, Semra Uzun-Önder und Johannes Brackmann lassen „Literatürk“ in diesem Jahr ausschließlich online stattfinden.

Essen. Das Essener Literaturfestival Literatürk startet am 9. November in seine 16. Auflage – wegen der Corona-Pandemie diesmal komplett online.

„Haste mal ‘ne Zukunft“ heißt das diesjährige Motto des Literaturfestivals „Literatürk“. Angesichts der aktuellen Corona-Schutzverordnung steht nun fest: Die Zukunft liegt zumindest in diesem Jahr im Netz. Das internationale Literaturfestival Literatürk startet am 9. November in seine 16. Auflage – und diesmal komplett online.

Die Festivalorganisatoren Semra Uzun-Önder, Fatma Uzun und Johannes Brackmann hatten nach dem ersten Lockdown im Frühjahr von Beginn an zweigleisig geplant: sowohl analoge Veranstaltungen als auch digitale Lesungen im Livestream-Format. Nun werden fast alle Veranstaltungen zu den gleichen Programmzeiten online über den Youtube-Kanal des Festivals durchgeführt: www.youtube.com/literatuerkessen.

Zu den Literatürk-Gästen gehören Olivia Wenzel, IlijaTrojanow und Niklas Maak

Bis zum 18. November stehen im Hauptprogramm insgesamt zehn spannende Lesungen und Diskussionen mit namhaften Autoren auf dem Programm. Außerdem: Schreib- und Übersetzungsworkshops sowie die nunmehr 16. Ausgabe der Essener Anthologien für Schüler und Jugendliche aus dem Ruhrgebiet. Die Veranstaltungen aus dem Rahmenprogramm werden hingegen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt – so etwa der Poetry-Slam und die Produktion des Theater Freudenhaus.

Den Auftakt macht die türkische Starautorin Aslı Erdoğan am 9. November im Filmstudio Glückauf. Weitere starke Stimmen der Literaturszene sind: Olivia Wenzel, IlijaTrojanow, Niklas Maak, der Nahost-Experte Michael Lüders und die Spiegel-Bestseller-Autorin Zöe Beck. Alle Literatürk-Gäste sind eingeladen, sich des Themas Zukunft ausunterschiedlichen Blickwinkeln zu nähern.

Da alle Online-Veranstaltungen kostenfrei sind, freuen sich die Veranstalter über jede Spende. Bisher erworbene Eintrittskarten zu Festivalveranstaltungen werden auf Wunsch zurückerstattet oder können gespendet werden.

Das vollständige Programm gibt es unter www.literatuerk.com