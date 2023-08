Letzte Generation in Essen: Aktivisten stören den Verkehr

Mitglieder der Letzten Generation bei einer Aktion am Donnerstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs..

Essen. Am Hauptbahnhof Essen: Dort sind Mitglieder der Letzten Generation am Donnerstagabend zusammengekommen. Die Polizei ist im Einsatz.

Klimaaktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ haben am frühen Donnerstagabend (10.8.) eine Aktion in Essen gestartet. Ein Polizeisprecher: „Es haben sich wohl zwei auf die Fahrbahn geklebt.“ Er meint damit die Fahrbahn Willy-Brandt-Platz. Der Verkehr staue sich ab der Unterführung, viele Schaulustige seien vor Ort.

Auch auf der anderen Hauptbahnhof-Seite haben sich Aktivisten laut Augenzeugen auf für eine Sitzblockade auf die Fahrbahn gesetzt – am Kreisverkehr Am Hauptbahnhof/Freiheit, wo sie den Verkehr Richtung Huyssenallee und Kruppstraße stören.

Bereits im Vorfeld hatte die bundesweit aktive Gruppierung eine Sitzblockade am „Hauptbahnhof Bussteig 8“ angekündigt. „Das ist ein wenig wie Katz-und-Maus-Spiel“, so der Polizeisprecher.

Letzte Generation kündigte Aktion in Essen vorher an

Es ist nicht die erste Aktion der Letzten Generation in Essen: Das erste Mal hatten sich Mitglieder Mitte April dieses Jahres auf den Asphalt geklebt: am Bismarckplatz. Anfang Juni zogen einige Dutzend dann unangemeldet in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. In der Vergangenheit gab es auch Farbattacken auf die RWE-Zentrale.

Neu beim Vorgehen am Donnerstag ist, dass die Letzte Generation via Social Media bereits vor der Aktion auf ebendiese hingewiesen hat. „Wir wollen so Leute einladen, mitzumachen“, sagt Malte Nierobisch, der sich bereits im April auf den Asphalt am Bismarckplatz geklebt hatte – und von Einsatzkräften der Polizei unter Zuhilfenahme von Sonnenblumenöl und Spachteln von der Fahrbahndecke entfernt wurde.

