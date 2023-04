„Letzte Generation“ blockiert große Kreuzung in Essen

Essen. Klimaaktivisten haben sich an der Kreuzung Kruppstraße/Hindenburgstraße festgeklebt und stören den Verkehr. Autofahrer reagieren teils aggressiv.

Aktivisten der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben sich am Freitag Nachmittag an der Ecke Kruppstraße/Hindenburgstraße festgeklebt, es ist ihnen gelungen, den Verkehr zumindest zu stören. Es ist in Essen die erste Aktion dieser Art, die bereits in Städten wie Berlin zur Tagesordnung gehören. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Beamter forderte die Aktivisten auf, bis spätestens 18 Uhr die Straße zu räumen. Da sie festgeklebt sind, dürfte das aber nicht so einfach werden.

Eine der meistbefahrenen Kreuzungen in Essen

Neben den Blockierern gibt es auch Propagandisten, die am Straßenrand auf ihr politisches Anliegen aufmerksam machen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Kreuzung Hindenburgstraße/Kruppstraße/Bismarckstraße ist vor allem während der Stoßzeiten morgens und am späten Nachmittag eine der meistbefahrenen in Essen. Bei den „Haupt-Klebern“ handelt es sich um zwei Männer und eine Frau, die auf einer der Fahrbahnen der Kruppstraße in Richtung Holsterhausen sitzen, und zwar dort, wo die Autos von der A 40 kommend vorbei müssen.

Die Autos konnten, von der Polizei geleitet, zunächst aber einfach an den Blockierern vorbeifahren. Ein Autofahrer brüllte aus seinem fahrenden Auto: „Ihr Vollidioten!“ Die Polizei hat die A 40-Ausfahrt Essen-Stadtmitte in Fahrtrichtung Duisburg dann kurzerhand gesperrt, auch dies nimmt der Aktion viel Wind aus den Segeln, da nun kaum noch Autos an den blockierten Fahrstreifen herankommen. Besonders wirkungsvoll haben sich die Kleber daher nicht platziert, denn viel Stau gab es zunächst nicht.

„Boah, Essen ist aber echt eine krasse Stadt“

Insgesamt sind es neun Aktivisten, die sich mit ihren orangenen Westen als solche zu erkennen geben. Neben den drei auf der Hauptstraße, hat sich eine Frau etwas abseits auf einen Zebrastreifen geklebt - allerdings sehr nah am Fahrbahnrand Richtung Bismarckstraße. Zwei Polizeibeamtinnen stehen um sie herum, sodass die Autos trotzdem gefahrlos vorbeifahren können, was auch ohne Probleme gelingt.

Die anderen Aktivisten stehen oder sitzen, machen mit Plakaten auf sich aufmerksam. Derweil haben viele Passanten wenig Verständnis für die Aktion. „Das ist ein richtiges Anliegen, aber der falsche Weg“, sagt eine Frau, die anonym bleiben will. Vielfach schlägt den Blockierern aber auch blankes Unverständnis bis hin zu unflätigen Beschimpfungen entgegen. Etliche Auto- und Motorradfahrer, die auf den nicht blockierten Fahrspuren die Gruppe passieren, hupen oder lassen wütend die Motoren aufheulen. Einer der Aktivisten kommentierte dies so: „Boah, Essen ist aber echt eine krasse Stadt.“

Malte (19) aus Bottrop ist auch wieder dabei

Mit dabei ist auch der in der Szene bekannte Malte Nierobisch aus Bottrop: „Ziviler Ungehorsam ist nötig, um unignorierbar Druck auf die Regierung auszuüben“, sagt der 19-Jährige, der sich mit einem Gemisch aus Sand und Sekundenkleber auf die Fahrbahn geklebt hat - mit einem Spray, was für eine schnellere Verhärtung des Gemisches sorgen soll. Die anderen Aktivisten haben nur Sekundenkleber gewählt.

Nach 18 Uhr erklärt die Polizei die nicht angemeldete Aktion für beendet und fordert noch einmal auf, die Straße zu verlassen. Wegen der Kleberei bleibt das aber zunächst wirkungslos

Klima-Gruppe will mit Blockaden auch Druck auf Bürgermeister ausüben

Bisher begnügte sich die „Letzte Generation“, die so heißt, weil sie eine Art Weltuntergang befürchtet, in Essen mit weniger spektakulären Aktionen, etwa Protest vor der RWE-Zentrale. Begründet wird die aktuelle Blockade-Aktion mit der Absicht, Druck auf die Bürgermeister von Städten auszuüben. Diese sollen sich mit dafür einsetzen, die Nutzung fossiler Rohstoffe bis zum Jahr 2030 zu beenden. Bürgermeister, die sich kooperativ im Sinne der Blockierer zeigten, erhielten zur Belohnung die Zusage, dass ihre Städte von Blockaden verschont würden.

