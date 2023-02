Einen Tag nach dem Brand bietet die Gaststätte Trend in Essen-Überruhr ein Bild der Verwüstung. Der Eingang wurde mit Brettern verschlossen. Durch die starke Hitze und die Rauchentwicklung wurde auch der angrenzende Bürgertreff in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr Kultkneipe Trend in Essen-Überruhr geht in Flammen auf

Essen-Überruhr. Ein Brand in der Kultkneipe Trend in Überruhr rief in der Nacht zum Montag die Feuerwehr auf den Plan. Wirt Bernd Schneidereit ist fassungslos.

Der Anruf der Feuerwehr überraschte Kneipenwirt Bernd Schneidereit am Montag (20.2.) gegen 2 Uhr früh. Seine Gaststätte Trend in direkter Nachbarschaft zum Bürgertreff Ruhrhalbinsel im Nockwinkel 64 in Essen-Überruhr stand in Flammen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte auch ein Pavillon vor der Gastronomie. Nun ermittelt die Kripo.

Auch einen Tag nach dem Unglück sitzt Bernd Schneidereit der Schock in den Gliedern. „Ich kann momentan einfach noch nicht viel sagen“, so sein erster Kommentar auf die Nachfrage dieser Redaktion. „Auf mich warten nun eine Reihe von Gesprächen mit Polizei, Gutachter und Versicherung.“ Bislang vermutet der Wirt, dass der Brand im Pavillon begann und dann auf die Gaststätte übergriff. Dies gehe aus einem Video einer vor Ort installierten Überwachungskamera hervor.

Feuerwehreinsatz im Essen-Überruhr begann um 1.28 Uhr

So sah die Kneipe nach Ende der Löscharbeiten aus. Foto: Uwe Hesse / Verein Bürgertreff Überruhr

Die Feuerwehr kann dies noch nicht bestätigen: „Der Einsatz begann am Montag, 20. Februar, um 1.28 Uhr in der Frühe“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Dieter Kampschroer. „Als die Kollegen mit anderthalb Löschzügen vor Ort eintrafen, brannten sowohl das Pavillon als auch die Gaststätte. Die genaue Brandursache zu klären, ist nun Aufgabe der Kripo.“ Gelöscht wurde sowohl außen als auch innen mit zwei C-Rohren, die bei Bränden dieser Größenordnung häufig zum Einsatz kommen. Erst gegen vier Uhr morgens hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht und rückte nach einer letzten Kontrolle wieder ab. Konkrete Aussagen zur Ursache des Brandes kann die Polizei zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht machen.

Benachbarter Bürgertreff wurde vorerst geschlossen und alle Aktivitäten abgesagt

Vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde auch der benachbarte Bürgertreff. Am Dienstag machte sich Uwe Hesse, Vorsitzender des im Jahr 2015 gegründeten „BürgerTreff Ruhrhalbinsel e.V.“, persönlich ein Bild vor Ort. „Die Sanitäranlage der Begegnungsstätte ist verrußt, die Räume sind verqualmt, da der Rauch von der Gaststätte über die Lüftungsschächte in unsere Räume zog“, schildert Uwe Hesse seinen ersten Eindruck.

Möglicherweise wurden die Böden im Foyer und des Kleinen Saals beschädigt. „Dies muss nun durch einen Gutachter geklärt werden“, so Uwe Hesse weiter. Auf jeden Fall steht im Bürgertreff erst einmal eine massive Grundreinigung auf dem Plan. Alle geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen im Bürgertreff wurden daher spontan bis auf Weiteres abgesagt. Wie lange das Haus geschlossen bleibt, ist noch nicht abzusehen.

Spontane Spendenaktion soll beim Wiederaufbau der Kultkneipe helfen

Gastronom Bernd Schneidereit, der die Kultkneipe Trend seit vielen Jahren führt, bang um seine Existenz. Foto: VON BORN, Ulrich / WAZ FotoPool

Damit ist es bei Wirt Bernd Schneidereit wohl nicht getan. Nach dem schweren Brand steht offensichtlich seine Existenz auf dem Spiel. Spontan wurde eine Spendenaktion (Spendenaktion.de) ins Leben gerufen, an der sich bis Dienstagmittag (21.2.) 76 Spender beteiligten und bislang 3945 Euro zusammenbrachten. Über 1100 Mal wurde der Spendenaufruf auf dem Portal Spendenaktion.de bislang angeklickt. Insgesamt 10.000 Euro, so die Hoffnung, soll diese Aktion bringen, um die erste Durststrecke zu mildern und den Grundstein zum Wiederaufbau der Kultkneipe zu legen.

