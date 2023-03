Konfetti-Lauf: Soroptimistinnen helfen Essener Frauenhaus

Beim Konfettilauf werfen die Teilnehmerinnen an Stationen im ganzen Stadtgebiet Konfetti in die Luft, fotografieren sich und posten die Bilder in sozialen Netzwerken.

Essen. Sie laufen, werfen Konfetti und posten die Fotos auf Instagram. So machen Essens Soroptimistinnen auf die Arbeit des Frauenhauses aufmerksam.

Die Essener Soroptimistinnen setzen sich auch in diesem Jahr wieder für die gute Sache in Bewegung: Am Samstag/Sonntag, 25./26. März laden sie zu einem Konfettilauf, dessen Erlös erneut dem Essener Frauenhaus zugute kommen soll.

Bei dem ungewöhnlichen Laufformat können die Läuferinnen und Läufer ihre Route individuell gestalten: An verschiedenen Stationen im Stadtgebiet werfen sie Blüten-Konfetti in die Luft und fotografieren sich dabei. Die Selfies werden bei Instagram oder Facebook gepostet mit dem Hashtag #konfettilauf2023. An den Selfie-Points hängen Banner, die von Essener Unternehmen gesponsert werden.

Lauf-Route, Startzeit und Fortbewegungsart – joggen, spazieren, radeln, reiten, inlinern – kann jeder frei wählen. Wer es ein verbindlicher und geselliger mag, kann zu einem der beiden Startpunkte kommen: An der Grundschule an der Heinickestraße 8 im Südviertel können sich Gruppen zum Spaziergang zu den Selfie-Points in Rüttenscheid treffen (Beginn jeweils 11 Uhr und 14 Uhr). Auf dem Schulhof werden außerdem internationale Köstlichkeiten sowie Aktionen für Kinder angeboten.

Essener Frauenhaus ist auf Spenden angewiesen

Zweiter Startpunkt ist auf dem Etuf-Geländer am Baldeneysee: Am Infostand können sich hier an beiden Tagen noch Kurzentschlossene anmelden, sich über das Essener Frauenhaus und über die Soroptimistinnen informieren. Soroptimist International (SI) ist eine der internationale Serviceorganisation von berufstätigen Frauen: SI verbindet den Kampf für Frauenrechte mit der Verbesserung der Lebensbindungen von Frauen vor Ort.

Die Umsetzung der Istanbul Konvention gehört damit zum Markenkern von Soroptimist International. Sie regelt u.a., dass die Städte den Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Schutzplätze zur Verfügung stellen müssen: Festgelegt ist in der Konvention eine Quote von 2,5 Familienplätzen pro 10.000 Einwohner. „Von dieser Quote ist Essen leider immer noch sehr weit entfernt“, sagt Sabine Reimann (SI Essen-Süd).

Soroptimistinnen wollen den Erlös von 2022 toppen

Daher unterstützen die SI-Clubs Essen Victoria und Essen-Süd das örtliche Frauenhaus seit vielen Jahren. Aktuell müssten dort die Küchen erneuert werden. Beim Konfetti-Lauf 2022 kamen knapp 4000 Euro für das Frauenhaus zusammen. Nun hoffe man auf viele Anmeldungen zum Lauf, sagt Beatrix Kunze, Präsidentin SI Club Essen Victoria: „Wir würden uns sehr freuen, wenn der Betrag vom Vorjahr diesmal weit übertroffen wird und so die neuen Küchen bald angeschafft werden können.“

Teilnahmegebühr: 7 Euro. Die Teilnehmer erhalten an einem der drei Abholungsorte eine „Lauftüte“ mit gelbem Erkennungsbändchen, Blütenkonfetti und einer Karte mit den Selfie-Points. Anmeldung auf: www.konfettilauf.de Die Bäckerei Döbbe verkauft aktuell „Konfetti-Amerikaner“ zugunsten des Laufs.

