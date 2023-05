Rund 25 Streifenwagen stehen auf der Frohnhauser Straße. Die Straßenbahn der Linie 109 steht still.

Frohnhauser Straße Kneipenschlägerei löst Großeinsatz der Polizei in Essen aus

Essen. Etliche Schaulustige verfolgen eine Kneipenschlägerei. Die Essener Polizei rückt wegen der unklaren Lage in Frohnhausen mit 25 Streifenwagen aus.

Eine Kneipenschlägerei hat in Essen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die Beamten seien gegen 21 Uhr alarmiert worden, weil ein 35-Jähriger in der Gaststätte an der Frohnhauser Straße andere Gäste beleidigt habe. Die Auseinandersetzung habe sich dann nach draußen verlagert. Dort sei aus dem verbalen Streit des 35-Jährigen mit drei Männern ein handfester geworden.

Als die ersten Polizisten an der Kneipe eingetroffen seien, habe der Randalierer auch diese bepöbelt. Er sei dabei sehr aggressiv gewesen. Etliche Schaulustige hätten die Szenerie beobachtet. Wegen der zunächst unklaren Lage habe die Polizei starke Kräfte mobilisiert, so der Sprecher. In Summe rückten rund 25 Streifenwagenbesatzungen zur Frohnhauser Straße aus. Die Situation hätten die Beamten dann aber schnell unter Kontrolle gehabt.

Während des Einsatzes war die Frohnhauser Straße in Höhe der Breslauer Straße gesperrt. Auch die Straßenbahnen der Linie 109 standen still. Der 35-Jährige sei bei der Schlägerei leicht verletzt worden. Verletzte Polizisten habe es nicht gegeben. (sk)

