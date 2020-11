Jung-Unternehmer aus Essen setzen alles auf die Weltkarte

Die beiden Jung-Unternehmer sind in Essen zu Hause und setzen alles auf eine Karte: auf die Weltkarte, um präzise zu sein. Sie besteht aus einer stabilen magnetischen Kunststofffolie und soll Globetrottern eine kurzweilige Beschäftigung ermöglichen: Silberne Magnet-Pins anheften für die bereits abgegrasten Reiseziele auf diesem Planeten – goldene für jene, die noch auf der Wunschliste stehen.

Die Brüder Ansgar (29) und Armin (27) Klösters, beide gelernte Kaufleute, sind die Männer hinter dem Start-Up. Der Ältere kümmert sich als Hauptberufler ums operative Geschäft und den Kundenkontakt, der Jüngere versteht mehr von E-Commerce und bleibt dafür im Hintergrund. „Vacenture“ nennen die Klösters-Brüder ihr Business: ein Wort-Mix aus „Vacation“ (Urlaub) und „Adventure“ (Abenteuer).

Bei einem Road-Trip 2018 durch die USA entstand die Geschäftsidee

Die Idee mit der Weltkarte kam Ansgar Klösters 2018 bei einem Road-Trip in den Vereinigten Staaten. „In einer Pizzeria hing eine Weltkarte aus Kork, in die Touristen aus aller Welt ihre Herkunftsorte mit Stecknadeln markierten.“ Wieder zurück in der Forstmannstraße in Essen-Werden entwickelte der Tüftler seine Geschäftsidee: eine „coole“ Weltkarte für Vielreisende.

Nach der Produktentwicklung im Sommer 2018 und einem weiteren halben Jahr Vorlauf ging der Shop vor einem Jahr online. In der Startversion sind die Weltmeere noch anthrazit und die Kontinente (ohne Antarktis und Arktis) weiß. In der aktualisierten Version verhält es sich genau umgekehrt.

Weil Corona die Fern-Reiselust der Menschen dämpft und stattdessen Urlaub vor der Haustür immer beliebter macht, haben sie neben der Europa- nun auch eine Deutschlandkarte entwickelt, die in diesen Tagen zum ersten Mal in den Verkauf kommt. Städtekarten aus Papier runden das übersichtliche Sortiment ab.

Mit Städtenamen gehen die Tüftler sparsam um: Bloß kein Buchstabensalat auf der Karte

Bei allen Karten achten die Vacenture-Leute auf zweierlei: die Flächen nicht mit einem Buchstabensalat aus Städtenamen zu überfrachten, dafür aber angesagte Destinationen wie die Karibik oder das beliebte Bali hervorzuheben. Reiseziele, die in der ersten Version noch weiße Flecken waren, sind nun neu auf die Landkarte gesetzt: zum Beispiel Hongkong und Taiwan im Fernen Osten.

Angesprochen von den Weltkarten fühlten sich tendenziell eher ältere Käuferschichten mit entsprechender Kaufkraft, aber auch junge Reisende nach dem Auslandsjahr oder dem Bagpacker-Urlauber in Fernost fänden Gefallen daran. „Auf jeden Fall eignen sich unsere Produkte als Geschenke“, sagt Ansgar Klösters über das Lifestyle-Produkt.

100.000-Euro-Umsatzmarke ist bald geschafft

Um eine hochwertige Druckqualität zu erzielen und gleichzeitig im Kostenrahmen zu bleiben, haben die Jung-Unternehmer 100 Druckereien in Deutschland angeschrieben. Fündig geworden sind sie in Leipzig. Neben den hohen Produktionskosten seien die Werbekosten der zweite dicke Ausgaben-Posten.

Weltkarten in zwei Größen 70 Euro kostet die kleinere Weltkarte im Format Din A 1 (59 x 84 cm), 100 Euro die größere als Din A 0 (84 x 119 cm). Ein Magnetset mit je 15 silbernen und 15 goldenen Pins ist darin enthalten. Um ausländische Kunden zu gewinnen, werden die Weltkarten auf Englisch herausgegeben. Die Europakarte gibt’s auf Deutsch. „Vacenture“ im Internet: dieweltkarte.de

Einen Teil des Versandes wickele Amazon ab, den Großteil übernehmen die Inhaber jedoch selbst. Was oben im Dachgeschoss-Büro nicht zu übersehen ist: Neben dem Schreibtisch stehen große Kartons mit versandfertigen oder neu eingetroffenen Rollen. Ein wenig stolz sind die Klösters-Brüder auf den Verlauf des ersten vollen Geschäftsjahres. „Wir werden die 100.000-Euro-Umsatzmarke bald geschafft haben, 90 Prozent unserer Kunden geben uns vier bis fünf Sterne.“ Das nächste Etappenziel sei der stationäre Handel. Wer die Karten und Pins anfassen und begreifen könne, so das Kalkül der Klösters-Brüder, sei bestimmt leichter zu überzeugen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]