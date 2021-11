Impfbus Essen startet: Erster Einsatz im Kronenberg Center

In der vergangenen Woche wurde der Impfbus der Stadt Essen vorgestellt. Hier im Bild (v.l.): Michael Feller (Geschäftsführung Ruhrbahn), Oberbürgermeister Thomas Kufen, Stadtdirektor Peter Renzel und Jörg Spors, Leiter der Koordinierenden COVID-19 Impfeinheit (KoCI).

Essen. An diesem Freitag (5.11.) steigt ein Impfbus in die Impfkampagne mit ein. Wo der umgebaute Linienbus steht und wer sich impfen lassen kann.

Nachdem die Stadt Essen lange darauf verzichtet hat, startet an diesem Freitag (5.11.) ein Impfbus. Der umgebaute Ruhrbahn-Bus wird von 14 bis 19 Uhr vor dem Kronenberg Center im Essener Westviertel stehen.

Dort kann sich – wie bei den anderen dezentralen Impfaktionen der Stadt – jeder über 12 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren müssen wie üblich einen Erziehungsberechtigten mitbringen.

Impfbus in Essen wird von der Ruhrbahn bereitgestellt

Im Mai war die Einführung eines Impfbusses das erste Mal Thema in Essen. Anders als beispielsweise in Köln, entschieden sich die Verantwortlichen damals gegen eine Einführung, da die Zielgruppe durch so einen Einsatz nicht erreicht würde. Diese Meinung scheint sich mit dem Start des Impfbusses überholt zu haben.

Es ist trotzdem nicht der erste Impfeinsatz des umgebauten Linienbusses in Essen: Die Ruhrbahn hatte das Fahrzeug bereits eingesetzt, um der eigenen Belegschaft ein Impfangebot machen zu können.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen