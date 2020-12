Illegaler Kahlschlag: Unbekannte sägen am Ruhrufer Bäume ab

Essen In Kettwig haben Unbekannte auf 200 Metern Bäume abgeholzt. Die Bezirksregierung als Eigentümerin des Ruhrufers hat Anzeige erstattet.

Tatort Ruhrufer: Wegen eines illegalen Kahlschlags in Essen-Kettwig hat die Bezirksregierung Düsseldorf jetzt bei der Polizei Essen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Umweltdelikte gibt es immer wieder, aber dieses hat ungewöhnliche Ausmaße: Auf einer Länge von rund 200 Metern haben Unbekannte am rechten Ruhrufer sämtliche Gehölze und Bäume entfernt oder unfachmännisch abgesägt, teilt der Regierungspräsident mit.

Bezirksregierung kümmert sich um naturnahe Entwicklung des Ruhrufers

Die Bezirksregierung als Eigentümerin ist für die Gewässerunterhaltung und naturnahe Entwicklung des Gewässers und der Ufer zuständig. So haben die Mitarbeiter zum Beispiel 2019 zur Umsetzung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ganz in der Nähe am linken Ufer das Biotop „Mintarder Aue“ angelegt, dazu die Ruhr und Aue ökologisch umgestaltet. Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist u.a. „…die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation“.

So sei das Ziel in dem Kahlschlag-Abschnitt die Erhaltung des Bestandes. Gehölzschnitte fänden gemäß dieser Vorgabe nur durch die Bezirksregierung und in der Regel nur zur Verkehrssicherung statt. Entsprechend gefährde die massive Zerstörung die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in diesem ökologisch-sensiblen Bereich der Ruhr.

Deshalb habe sich die Bezirksregierung Düsseldorf entschlossen, Anzeige zu erstatten.

