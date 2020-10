Was erreicht werden kann, wenn Eltern und Kita-Mitarbeiter an einem Strang ziehen, zeigt die Frohnhauser Kita Murmel. Die Kindertagesstätte wurde als Elterninitiative des Vereins zur sozialpädagogischen Betreuung von Kindern e.V. gegründet. Das heißt, die Familien treten diesem Verein bei und übernehmen Aufgaben in der Kita. Jetzt hat die Einrichtung Geld für Sanierungsarbeiten erhalten.

„Wir sind engagierte Eltern, jeder kann sich einbringen und mit anpacken. Das ist eine schöne Gemeinschaft“, erzählt Julia Reese, deren Tochter seit 2016 in die Murmel geht. Ihr Sohn wird demnächst eingewöhnt.

Zusammen hat man jetzt die wichtige Sanierung der Räume erreicht. Mehr als 200 Quadratmeter, Gruppenraum, Schlafraum, Toberaum, Mehrzweckraum sowie das Treppenhaus erstrahlen in der Frohnhauser Kita Murmel in neuem Glanz. Mit Unterstützung der Ikea-Stiftung und 21.000 Euro konnten der Boden aus den 1990er Jahren ersetzt und Wände farbenfroh gestrichen werden. „Die Ikea-Stiftung war sehr großzügig. Das hätten wir so sonst nicht stemmen können“, erzählt Julia Reese.

Ikea-Stiftung unterstützt Essener Kita-Eltern

Der neue Boden im Gruppenraum der Kita Murmel. Foto: Kita Murmel

Der Geldsegen wurde von der Spenden-AG, in der einige Kita-Eltern aktiv sind, initiiert. Die hatten sich bei der Stiftung um eine Förderung beworben. Doch das ist aufwendig. „Man muss unter anderem einen Kostenvoranschlag einreichen und einen Verwendungsnachweis erstellen. Die Arbeit ist es uns aber wert“, so Julia Reese. Es komme ja den Kindern zugute. In den Jahren zuvor hatten sich die Eltern bereits erfolgreich um Spenden für einen neuen Boden in den oberen Räumen sowie für modernere Spielgeräte im Außenbereich gekümmert.

Bevor sich jetzt in den Sommerferien der Kita die Handwerker dem Bodenbelag und Wandanstrich widmen konnten, stand für die Eltern weitere Arbeit an. Gemeinschaftlich wurde ausgeräumt, aussortiert, umgeräumt und abmontiert. Die Gummibärchengruppe, in der Kinder unter drei Jahren sind, zog dafür in den Mehrzweckraum im Erdgeschoss um.

Familien der Kita Murmel engagieren sich sozial

Angela Görtz, Leiterin der Kita Murmel, freut sich über das Engagement der Familien und die finanzielle Unterstützung. „Nun entsprechen unsere Räumlichkeiten wieder den geforderten Standards und haben eine zeitgemäße Gestaltung“ sagte Angela Görtz. Dass die Elterninitiative Eigenleistung bringe, sei notwendig. Denn die Betreuungspauschale, die die Kita pro Kind erhält, reiche nicht. „Von den Pauschalen müssen die Miete, Personalkosten, Versicherungen und so weiter bezahlt werden“, so die Kita-Leiterin. Einen neuen Boden könne man sich dann nicht leisten. Deswegen müsse sich die Kita Murmel Unterstützung suchen.

Doch die kleinen „Gummibärchen“ und „Regenbogenkinder“, in der die Ü3-Kinder sind, lernen in der Kita auch, sich sozial zu engagieren. „Wir wollen als Gemeinschaft auch etwas zurückgeben“, so Julia Reese. „Es ist lange Tradition, dass wir im Herbst zwischen Erntedank und Sankt Martin Spenden für die Tafel sammeln.“ Für die Kinder sei das ein wichtiges Thema. Ein Körbchen mit den gesammelten Leckereien übergab die Kita Murmel bereits. An die frühkindliche Fördergruppe des Diakoniewerks Essen an der Hülsenbruchstraße, in der Flüchtlingskinder betreut werden, spenden die Familien mehrmals jährlich Kleidung und Spielzeug.

