Regen Hochwassergefahr in Essen steigt: Feuerwehr sperrt Straßen

Essen Der Regen der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass Pegelstände in Essen angestiegen sind. Jetzt gibt es eine Warnmeldung. Das wird geraten.

Durch die anhaltenden Regenfälle kommt es zunehmend zum Anstieg der Pegelstände in Essen.

kommt es zunehmend zum Anstieg der Pegelstände in Essen. Bürger und Bürgerinnen können sich auf einer Gefahrenkarte informieren oder das Gefahrentelefon bei der Feuerwehr unter 0201 1238 888 erreichen.

informieren oder das Gefahrentelefon bei der Feuerwehr unter 0201 1238 888 erreichen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um neuralgische Orte im Blick zu haben.

ist im Einsatz, um neuralgische Orte im Blick zu haben. Wir halten Sie hier im Ticker auf dem Laufenden.

Update 9 Uhr: Feuerwehr sperrt erste Straßen

Die Feuerwehr hat mittlerweile wegen des Hochwassers die Kurt-Schumacher-Brücke und die Langenberger Straße in Überruhr gesperrt – auch für die Ruhrbahn-Busse. „Wir rechnen mit weiter ansteigenden Pegeln“, sagt Feuerwehrsprecher Christian Schmücker im Gespräch mit der Redaktion und ergänzt: „Wie dick es wirklich kommt, kann keiner sagen.“ Bis Heiligabend werde es jedoch weiter regnen.

In der Nacht zu Samstag (23.12.) habe es eine Kombination aus Starkregen und Hochwasser gegeben. Es gebe bei der Feuerwehr jetzt einen fest besetzten Stab, der die Lage im Blick hat. Erkundungsfahrzeuge seien unterwegs, um abzuschätzen, ob Bürgern und Bürgerinnen etwa durch Sandsäcke geholfen werden muss.

Im Blick habe das Team dabei besonders den Essener Süden, unter anderem das Deilbachtal in Kupferdreh, die Gaststätte Rote Mühle direkt an der Ruhr und den Stadtteil Werden. Da die Wetterlage sich über ganz NRW erstrecke, seien viele Zuläufe zur Ruhr mittlerweile übergelaufen.

8.45 Uhr: Stadt gibt Hochwasser-Warnung

Durch die anhaltenden Regenfälle kommt es zunehmend zum Anstieg der Pegelstände der offenen Gewässer im Stadtgebiet. Aktuell ist bereits in Teilen der Bach- und Flussläufe der Wert für die zweite Hochwasserstufe erreicht. Es wird weiter mit zunehmenden Pegelständen gerechnet. Das meldet die Stadt. Die Warn-App Nina hatte am Samstagmorgen (23.12.) eine Warnung herausgegeben.

Demnach sind Stadtverwaltung und Feuerwehr in engem Austausch mit dem Ruhrverband und dem Lagezentrum der Bezirksregierung und werden von diesen kontinuierlich über die weitere Entwicklung informiert, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen zu können.

Bürger können sich über Hochwassergefahrenkarte informieren

Ob Bürger und Bürgerinnen von der Gefahr einer Überschwemmung betroffen sind, erfahren diese auf der offiziellen Hochwassergefahrenkarte www.uesg.nrw.de. Falls keine Möglichkeit besteht, sich selbst zu informieren, hat die Stadt Essen das Gefahrentelefon bei der Feuerwehr unter0201 1238 888 eingerichtet. Dieses sollte auch genutzt werden, um die Notrufnummern von Polizei (110) und Feuerwehr (112) für Notfälle freizuhalten.

Wer in dem betroffenen Bereich wohnt, wird gebeten, sich nicht dauerhaft in Kellern aufzuhalten, Fahrzeuge aus der Tiefgarage herauszufahren, wertvolle Gegenstände aus Kellern in höhere Geschosse zu bringen und die eigene Selbsthilfefähigkeit zu stärken. „Es besteht keine akute Gefahr“, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz. Im Falle einer Lageveränderung erfolge eine Warnung durch die Behörden.

