Gute-Klima-Festival auf Essener Zeche Carl: Das Programm

Essen-Altenessen. Das Gute-Klima-Festival auf der Altenessener Zeche Carl geht in die dritte Runde. Mehr als 100 Stände sind dabei. Die Einzelheiten zum Programm.

Die Veranstalter sagen, es ist das größte Festival seiner Art in der Umgebung: Zum Gute-Klima-Festival auf dem Gelände der Altenessener Zeche Carl sind Interessierte für Samstag, 26. August, zwischen 12 und 21 Uhr eingeladen.

„Die gesamte Stadtgesellschaft ist eingeladen, diesen Tag für das Klima zu feiern“, erklärt Christiane Gregor, die das Festival seit der Erstauflage vor zwei Jahren plant. Die Idee sei, das Thema Klima in die breite Gesellschaft zu tragen. „Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, wir sind dahingehend einen großen Schritt vorangekommen“, so Gregor. Es hätten sich rund 2500 Besucher und Besucherinnen aus der gesamten Stadt eingefunden. „Dieses Thema kann alle Kulturen verbinden, schließlich sitzen wir alle auf dem gleichen Planeten“, sagt die Organisatorin, die in diesem Jahr auf noch größeren Zuspruch hofft.

Gute-Klima-Festival in Essen thematisiert Konsum und Ernährung

Bei dem Festival gehe es um einen Dreiklang: Was kann man selbst für das Klima tun, was kann man in der Gruppe tun und wie kann man sich gesamtgesellschaftlich einsetzen. Die Themen Ernährung und Konsum stünden beispielsweise beim ersten Aspekt im Vordergrund. Beim Festival wird laut Gregor komplett auf Fleisch verzichtet, stattdessen soll gezeigt werden, wie reichhaltig die vegane und vegetarische Küche ist.

Fahrrad-Demo von der Messe nach Altenessen Organisiert wird das Gute-Klima-Festival von folgenden Initiativen: Gemeinsam für Stadtwandel, Altenessen blüht, Zeche Carl und Werden hilft. Offizieller Veranstalter ist die Initiative für Nachhaltigkeit, unter deren Dach sich Menschen zusammenfinden, die in unterschiedlichen Themenfeldern die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Essen und im Ruhrgebiet aktiv fördern und vorantreiben wollen. Die Kidical-Mass, eine Fahrrad-Demo, mit der auf bessere Bedingungen für Radfahrer aufmerksam gemacht werden soll, startet am Samstag, 26. August, um 12 Uhr an der Messe Ost und führt zum Gute-Klima-Festival nach Altenessen. Infos unter radentscheid-essen.de/kidicalmass

Auch der Konsum sei ein Punkt, wo jeder selbst ansetzen könne. Wie repariert man Kleidung, wie vermeidet man Müll, regenerative Energien und Carsharing seien da Beispiele, die auf dem Festival thematisiert werden. Eine Gruppe ukrainischer Frauen zeigt beispielsweise, wie man aus alten Textilien neue weben kann, dabei dürfen sich Besucher und Besucherinnen auch selbst ausprobieren.

100 Stände beim Gute-Klima-Festival in Essen

An insgesamt rund 100 Ständen – „mehr passen nicht auf das Gelände an der Zeche Carl“, so Gregor – laden verschiedene Gruppen zu Mitmach-, Probier-, Austausch- und Informationsangeboten rund um Klima-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein. Gregor: „Man kann alleine hinkommen, muss aber nicht alleine wieder nach Hause gehen.“ Sämtliche Initiativen und Gruppen, wie Nabu, BUND, Naturschutzbund oder auch die Zentren 60 plus und andere würden schließlich noch Mitstreiter suchen. Auch wer sich politisch und gesamtgesellschaftlich einsetzen möchte, soll Anknüpfungspunkte finden, etwa bei der Gruppe von Fridays for Future.

Und da die Organisatoren wissen, dass sich Eltern dort wohlfühlen, wo sich Kinder wohlfühlen, wird den jungen Gästen unter anderem mit einer Bücherrallye und einem Vorlesezelt ebenfalls Programm geboten. Auf der Bühne tritt außerdem der Essener Kinderliedersänger Heiko Fänger auf. In diesem Jahr erstmals bis 21 Uhr gibt es auf der Bühne unter anderem auch Musik vom Orchester des Wandels und anderen Musikgruppen.

Neben praktischen Informationen und Angeboten zum Ausprobieren und Selbermachen soll es viel Raum für Gespräche, Begegnungen und Erlebnisse geben. ­­Der Eintritt auf dem Gelände der Wilhelm-Nieswandt-Allee 100 ist frei. Weitere Infos unter gutesklimafestival.de.

