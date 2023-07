Gourmetmeile „Rü Genuss pur“ in Rüttenscheid fällt 2023 aus

Essen-Rüttenscheid. Fans der Gourmetmeile „Rü Genuss pur“ müssen in diesem Jahr auf das beliebte Rüttenscheider Event verzichten. Das ist der Grund.

Die Gourmetmeile „Rü Genuss pur“ findet in diesem Jahr nicht statt. Das teilt der Veranstalter, die BRT Event GmbH, auf der Website des Events mit. „Wir haben uns dazu entschieden, unsere Gourmetmeile Rü…Genuss pur! in diesem Jahr nicht zu veranstalten“, heißt es dort.

2020 und 2021 hatte die Veranstaltung coronabedingt ausfallen müssen. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ende 2020 starb Gastronom Werner Rzepucha, der Initiator der Genussmeile. Im vergangenen Jahr lebte die Genussmeile dann unter dem Titel „Rü Genuss Live“ wieder auf – allerdings mit deutlich weniger Gastronominnen und Gastronomen als zuvor. Sechs waren es an der Zahl, vor der Corona-Pandemie manchmal 15 bis 17. Damals hieß es vom Veranstalter, einige Gastronomen hätten abgesagt, weil es für sie aufgrund der Pandemie lange keine Planungssicherheit gegeben habe.

„Rü Genuss pur“-Absage: Kostensteigerung und zurückhaltende Gastronomen

Anfang Januar 2023 hatten sich die Organisatoren im Gespräch mit unserer Redaktion noch vorsichtig optimistisch gezeigt. Zwar erklärte Veranstalter Ted Terdisch schon damals: „Das Ganze steht und fällt mit den Gastronomen vor Ort.“ Der Personalmangel erschwere die Planungen, in Verbindung mit der Energiekrise und der Bierpreiserhöhung ab Februar sorge das bereits im Alltagsgeschäft vielfach für eine enorm schwierige Situation. Dennoch war zumindest schon ein Termin ins Auge gefasst worden: der 1. bis 6. August.

In die Absage der Veranstaltung für dieses Jahr spielen laut der BRT Event GmbH mehrere Gründe hinein. „Durch die enorme Steigerung in den allgemeinen Kosten war es schon in 2022 ein großes Wagnis. Ein Beispiel ist die Finanzierung der Strombeschaffung bzw. der passenden Infrastruktur“, heißt es in dem Statement des Unternehmens. Und weiter: „Die anhaltende Zurückhaltung der Gastronomen, sich auf das Abenteuer Gourmetmeile einzulassen, spielt dabei auch eine große Rolle.“

Veranstalter von „Rü Genuss pur“: „Für uns war das mehr eine Herzensangelegenheit“

Unter freiem Himmel entscheide sich der Erfolg oder Misserfolg aller Beteiligten zudem auch immer mit dem Wetter. Man habe verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, wie eine Durchführung möglich gewesen wäre, sei aber immer zu dem Schluss gekommen, dass es am Ende ein zu hohes unternehmerisches Risiko berge. „An der Qualität Abstriche zu machen, war dabei nie eine Option für uns“, so der Veranstalter.

Auf Anfrage erklärt Sven Morsbach, Geschäftsführer der BRT Event GmbH, die Genussmeile sei nie eine kommerziell erfolgreiche Veranstaltung mit einem riesigen Plus gewesen, sondern schon immer mit der heißen Nadel gestrickt. „Für uns war das mehr eine Herzensangelegenheit“, sagt er. Außerdem habe man „Rü Genuss pur“ als eine Art Warm-up für das Rü-Oktoberfest verstanden, dessen Erfolg die Durchführung der zweiten Veranstaltung ermöglicht habe. Im vergangenen Jahr sei man aber mit einem Minus herausgegangen. Und: „Wenn ich mir das Wetter aktuell anschaue, bin ich sehr froh, dass wir die Veranstaltung in diesem Jahr absagen.“

„Rü Genuss pur“ in Rüttenscheid: Wie es 2024 weitergeht, ist noch unklar

Ob „Rü Genuss pur“ im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, ist noch nicht klar. „Die Entscheidung fiel uns nicht leicht - daher hoffen wir auf eine Neuauflage in 2024“, heißt es im Statement auf der Website. Laut Sven Morsbach befinde man sich gerade in Gesprächen mit der Stadt darüber, wie eine Wiederauflage im kommenden Jahr möglich gemacht werden könnte.

