Gewitter in Essen: Wohnsiedlung nach Starkregen überflutet

Am Graitenweg in Stoppenberg standen Straßen und Häuser durch den Starkregen unter Wasser.

Essen. Ein starkes Gewitter ist in der Nacht zu Donnerstag (17.8.) über Essen heruntergegangen. Die Polizei ist noch immer im Einsatz.

Arbeitsreiche Nacht für die Essener Feuerwehr: Bei einem Gewitter mit Starkregen wurden Häuser und Straßen geflutet, auch einige Autos standen bis zur Kühlerhaube im Wasser.

Besonders getroffen hat es dieses Mal den Essener Norden. In Essen-Stoppenberg seien innerhalb einer Stunde 46,1 Liter Regen gemessen worden, teilt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mit. Es habe sich um eine einzelne relativ großflächige Gewitterzelle gehandelt, die in der Nacht über NRW hinweg gezogen sei, erklärte der Meteorologe. Sie sei Teil eines „kleinen Tiefs“ gewesen, das aus Frankreich über Deutschland hinweggezogen sei.

Gewitter in Essen: Überflutung in Stoppenberg

In Essen liefen unter anderem Häuser einer Wohnsiedlung im Stadtteil Stoppenberg voll Wasser, berichtete Christoph Riße, Sprecher der Feuerwehr Essen am Morgen auf Anfrage. Einsätze hätten sich auf den Essener Norden konzentriert, sagte Riße: „14 unserer 16 freiwilligen Feuerwehren waren zusammen mit der Berufsfeuerwehr im Einsatz.“Am Schlimmsten habe es wohl die Siedlung am Graitenweg in Stoppenberg getroffen, hieß es bei der Feuerwehr: „Sie liegt in einer Senke, man konnte nichts gegen die Wassermassen tun.“ Zeitweise konnte die Kanalisation kein Wasser mehr aufnehmen.

Die Feuerwehr war am Donnerstagmorgen weiter im Essener Stadtteil Stoppenberg im Einsatz, nachdem dort eine Straße überflutet worden war. Foto: WTV_news

Die Autos standen bis zum Kühlergrill im Wasser, das nicht mehr abfließen konnte. Mülltonnen waren umgefallen, die Müllsäcke schwammen durch die Straße. Souterrain-Wohnungen standen zum Teil bis unter die Zimmerdecke voll Wasser.

Das Wasser stand im Graitenweg laut Feuerwehr an der tiefsten Stelle rund einen Meter hoch. Bei rund zehn Wohneinheiten der Reihenhäuser stand das Wasser dadurch bereits im Erdgeschoss. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in höherliegenden Geschossen oder auch im Erdgeschoss verbleiben. Riße: „Glücklicherweise war keines der Gebäude unterkellert.“

Die Feuerwehr begann noch in der Nacht, das Wasser abzupumpen. Am Donnerstagmorgen meldet die Feuerwehr, dass aktuell rund 6000 Liter pro Minute mit einer Hochleistungspumpe abgepumpt werden. Dieses Modul war auch bereits beim Hochwasser im Ahrtal im Einsatz. Im Anschluss müssen die verbleibenden Wohnungen und Keller leergepumpt werden.

Starkregen in Essen: Ehemalige Bergbaugebiete besonders betroffen

Aber auch andernorts hätten Keller oder Souterrain-Wohnungen zum Teil bis zur Decke unter Wasser gestanden, sagte Riße. Auch Straßen und Unterführungen waren überflutet, beschrieb der Feuerwehrsprecher: Bis gegen 3 Uhr in der Nacht habe die Feuerwehr Essen 80 Einsätze gezählt. Am Donnerstagvormittag waren es 90 Einsätze. Auf der Anfahrt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotel, ebenfalls ausgelöst durch Wassereinbruch in einem Rauchmelder, flogen den Einsatzkräften laut Riße die Gullydeckel entgegen.

Einerseits sind Gewitter immer sehr lokal ausgeprägt, andererseits ist der Essener Norden prädestiniert für Überschwemmungen: „Dort haben wir die Bergsenkungsbereiche, die es im Süden deutlich seltener gibt“, heißt es bei der Stadt Essen. Der Kohleabbau führte dazu, dass der Boden nachgab und Senken entstanden, in denen sich Regenwasser sammeln kann. Ältere Häuser sanken mit, wer dort lebt, trägt ein höheres Risiko.

Das Wasser stieg im Essener Graitenweg so hoch, dass Autos bis zum Kühlergrill unter Wasser standen. Foto: WTV_News

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen