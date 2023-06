Bagger trifft Gasleitung - Entwarnung nach Gasleck in Essen

In Essen-Bergerhausen hatte am Dienstagnachmittag ein Bagger eine Hochdruckgasleitung getroffen, rund 40 Häuser mussten geräumt werden.

Essen. In Essen-Bergerhausen hatte ein Bagger eine Hochdruck-Gasleitung beschädigt. Gas strömte aus, Anwohner wurden evakuiert. So lief der Einsatz.

Die Gefahr einer Gasentzündung bestand am Dienstagnachmittag in Bergerhausen: Im Bereich der Kunstwerkerstraße/Westfalenstraße hatte laut Feuerwehr kurz nach 16 Uhr ein Bagger eine Hochdruckgasleitung beschädigt, Gas strömte aus. Die umliegenden Straßen wurden gesperrt, 40 Gebäude im Umfeld geräumt, etwa 80 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Gegen 18 Uhr gab es dann Entwarnung: Das Leck war geschlossen. Eine Stunde später konnten die Betroffenen in ihre Häuser zurück, die Straßen wurden nach und nach wieder freigegeben.

Die betroffenen Anwohner konnten sich zwischenzeitlich in einem von der Ruhrbahn bereitgestellten Bus an der Westfalenstraße aufhalten. Die Bürger wurden aufgefordert, ein auf der anderen Straßenseite gelegenes Restaurant aufzusuchen. Dort wurden sie mit Getränken versorgt und warteten auf weitere Informationen.

Die Feuerwehr war wegen der Gefahr einer Gasentzündung vor Ort

„Es bestand durchaus Gefahr für Leib und Leben, wir haben wirklich Glück gehabt“, so Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Rund 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Die Feuerwehr hatte die Anwohner per Lautsprecher-Durchsage aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, keine Feuerzeuge oder Streichhölzer zu benutzen und die Wohnungen zu verlassen.

Eine Warnung wurde auch über Cell Broadcast auf die Handys verschickt. Bei der betroffenen Leitung mit 50 Zentimetern Durchmesser handelte es sich um eine Leitung der Firma OGE (Open Grid Europe). Laut deren Sprecher kenne man die Ursache für das Leck noch nicht, aber es liege der Verdacht nahe, dass es mit den in dem Bereich stattfindenden Bauarbeiten zu tun habe. Der Druck auf der Leitung sei mit 14 Bar für eine Fernleitung eher gering gewesen.

Nach rund zwei Stunden hatte sich das Gas mit der Umluft vermischt

Erschwerend für die Einsatzkräfte war der Umstand, dass das ausströmende Erdgas, anders als in Niederdruckleitungen, nicht mit einem Odorierungsstoff versetzt und somit geruchlos war. „Es fehlte also der typische Geruch von ‘faulen Eiern’“, erklärt der Feuerwehrsprecher. Um möglichst viele Messungen durchführen zu können, unterstützten die Stadtwerke Essen die Feuerwehr mit zusätzlichen Messgeräten.

Die Gasleitung wurde auf einer Länge von elf Kilometern abgeriegelt („abgeschiebert“), damit das Gas in dem betroffenen Abschnitt abströmen konnte. Riße: „Nach rund zwei Stunden war das Gas entwichen und hatte sich mit der Umluft vermischt, sodass keine Gefahr mehr bestand.“

Ob die Beschädigung zu Versorgungsproblemen im städtischen Gasnetz geführt habe, sei ihm nicht bekannt, so der OGE-Sprecher. Die Untersuchung des Vorfalls werde wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Tag nach dem Vorfall in Bergerhausen erklärt Stadtwerke-Sprecher Thomas Falk, dass die Gasversorgung in dem Bereich zu keiner Zeit unterbrochen gewesen sei und seitens der Stadtwerke auch in der Folge keine Auswirkungen auf die Bürger erwartet würden.

Gegen 19 Uhr konnten die Straßensperren aufgehoben werden

Bürger im Bereich Kunstwerkerstraße/Dinnendahlstraße/Kersebaumstraße hatten sich gegen 16 Uhr über den Lärm gewundert, der aus Richtung Siepental zu hören war. Zwar sei es schon in der letzten Zeit wegen der Bauarbeiten recht laut gewesen, der aktuelle Geräuschpegel sei aber sehr ungewöhnlich, sorgten sich Anwohner. Für die einen klang es wie ein startender Düsenjäger, für die anderen wie ein Lkw, der Steine abkippt.

Der ehemalige CDU-Bezirksvertreter Oliver Ottmann, der neben der alten Schule an der Kunstwerkerstraße wohnt, sowie seine Mutter waren ebenfalls betroffen. Auch sie hatten das laute Rauschen gehört. Eine graue Wolke sei aufgestiegen und man habe Gasgeruch wahrnehmen können. Er habe versucht, die Feuerwehr anzurufen, sei aber nicht durchgekommen, was möglicherweise auf eine Überlastung der Leitungen zurückzuführen gewesen sei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen