Frauen-Fußball-WM: Welche Kneipen Public Viewing anbieten

Essen. Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht so beliebt wie der Männerfußball, aber es gibt ein paar Kneipen mit Public Viewing.

Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Welt- oder Europameisterschaft spielt, gehört das gemeinsame Rudelgucken spätestens seit dem Sommermärchen 2006 zum guten Ton. Zumindest, wenn die Männer spielen.

Aktuell wird die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ausgetragen. Einer, der in der Vergangenheit bei den großen Männer-Turnieren in Essen regelmäßig das große Public Viewing auf die Beine stelle ist Thomas Siepmann – nur die Winter-WM in Katar hatte er boykottiert. Organisiert er ein Rudelgucken für die jetzige Frauen-WM? Nein, eine solche Veranstaltung sei nicht geplant. Überhaupt scheint die Anzahl der Interessierten an dem Turnier eher gering zu sein.

Das bedeutet aber nicht, dass es überhaupt keine öffentlichen Übertragungen der deutschen Partien gibt. Unsere Übersicht zeigt, wo das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag (30. Juli) um 11.30 Uhr in Essen übertragen wird.

Frauen-Fußball-WM: Public Viewing in Essen

Zum Beispiel zeigt die „Carlo Bar“, Stadtwaldplatz 6, Stadtwald, die Frauen-WM-Spiele auf Fernsehen und Leinwand. Um Tischreservierung vorab wird gebeten.

Auch der Irish Pub „Fritzpatrick´s“ im Girardethaus überträgt die Spiele mit deutscher Beteiligung. Geöffnet wird der Pub täglich um 11 Uhr.

Die Kneipe „Filou“ in Altenessen, Altenessener Straße, zeigt die Spiele auf einem Fernseher, wenn sich genug Interessenten finden. So hält es Wirtin Linda Emde. „Fußballer gehören schließlich zu meinen Stammgästen.“

Auf Wunsch von Gästen würde auch die Kneipe „Anja’s Treff“ in Schonnebeck, Huestraße 119, den Fernseher einschalten. Ständiges Public-Viewing ist nicht vorgesehen.

Einige Bars kündigen an: Public Viewing gibt’s ab dem Achtelfinale, wenn Deutschland dann noch im Rennen ist. So hält es zum Beispiel die „11-Freunde-Bar“ in der Kunigundastraße 27 in Rüttenscheid.

