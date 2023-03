Fotoinstitut: Steuerzahlerbund kritisiert Vergabevorgänge

Essen. Bund der Steuerzahler nennt die Vorgänge rund um das Bundesfotoinstitut intransparent und fordert Aufklärung, warum Zuschlag nicht an Essen ging.

Der Bund der Steuerzahler NRW hält die Vorgänge rund um die Vergabe des Bundesfotoinstituts für ein Beispiel von Intransparenz und hat den Zuschlag an die Stadt Düsseldorf statt an die Stadt Essen als unverständlich kritisiert. Schließlich waren ein Gutachten und eine Machbarkeitsstudie – beide von den Steuerzahlern finanziert – zu dem Schluss gekommen, dass Essen der bessere Standort gewesen wäre. „Warum die Expertenmeinung ignoriert wurde, bleibt im Dunkeln“, heißt es in einer Mitteilung des Steuerzahlerbunds.

Bundestag und Kulturstaatsministerin Claudia Roth sollen sich erklären

Die Interessenvertretung der Steuerzahler mahnte Transparenz an und forderte den Haushaltsausschuss des Bundestages und das Kulturstaatsministerium unter Leitung von Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) auf zu erklären, wie es zur Entscheidung für Düsseldorf gekommen ist und welche sachlichen Gründe so schlagend sind, dass sie die gutachterliche Meinung aushebeln konnten.

Auch Oberbürgermeister Thomas Kufen will noch einmal aktiv werden und kündigte an, die Vorgänge von einem renommierten Staatsrechtler juristisch prüfen zu lassen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen