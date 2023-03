Feuerwehr klagt: Parkende Autos behindern Einsätze

Essen. In Essen konnten Löschfahrzeuge ein brennendes Haus wegen parkender Autos nur im Schritttempo erreichen. Laut Feuerwehr ist das kein Einzelfall.

Die Rettungswagen konnten sich nur im Schritttempo dem Brandort nähern, der Leiterwagen kam gar nicht durch: Was die Feuerwehr am Dienstagabend bei einem Einsatz am Goldammerweg in Stadtwald erlebte, ist kein bedauerlicher Einzelfall. Immer wieder behindern falsch oder unachtsam geparkte Autos die Rettungskräfte. Diesmal ging es glimpflich aus.

Als die Löschfahrzeuge das brennende Wohnhaus gegen 18.30 Uhr erreichten, hatten sich die Bewohner bereits ins Freie gerettet. Auf der Rückseite des Hauses schlugen da bereits hohe Flammen aus den geborstenen Fenstern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Ehepaar wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch diesmal waren zwei Löschzüge im Einsatz, um den Brandort von verschiedenen Seiten anfahren zu können, berichtete Feuerwehr-Sprecher Christoph Risse am Tag danach. Zur Regie eines solchen Einsatzes gehöre, dass ein Leiterwagen direkt vor das Objekt fährt. Dies sei nicht möglich gewesen. Autos seien zu nahe an Kurven geparkt worden, so dass der Radius nicht ausreichte. Trotz lenkbarer Hinterachse sei das Feuerwehrfahrzeug nicht um die Kurve gekommen.

Immer wieder stehe die Feuerwehr vor solchen Problemen, berichtet Christoph Risse. Und zwar überall dort, wo es augenscheinlich mehr Autos gibt als Parkplätze. Ab den Abendstunden, wenn die Leute zu Hause seien, sei es bei Einsätzen in dicht bebauten Quartieren besonders kritisch. Das gelte für das gesamte Stadtgebiet – und nicht nur in Essen.

Drehleitern kommen zum Einsatz, um Personen aus höheren Stockwerken zu evakuieren. Die Leitern können bis zu einer Höhe von 30 Metern ausgefahren werden. Löschtrupps führen auch tragbare Leitern mit sich. Die aufzubauen koste wertvolle Zeit. Und die Leitern reichten zudem nur bis zum dritten Stock, erläutert Risse.

Beim Einsatz am Goldammerweg am Dienstagabend kam die Feuerwehr ohne Leitern aus. Das Wohnhaus ist zweieinhalb Geschosse hoch, es brannte im Erdgeschoss. Auf parkende Autos würden die Einsatzkräfte im schlimmsten Fall keine Rücksicht nehmen, betont Christoph Risse. Seine Kollegen würden in Kauf nehmen, das eigene oder eben auch andere Fahrzeuge zu beschädigen, um sich wenn nötig Platz zu verschaffen.

Der Feuerwehr-Sprecher appelliert an Autofahrer beim Parken darauf zu achten, ob der verbliebene Platz ausreicht, so dass auch große Fahrzeuge noch passieren können. Feuerwagen sind zwischen acht und zehnt Meter lang.

Laut Straßenverkehrsordnung ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 Metern frei zuhalten. Der Abstand zum Scheitelpunkt einer Kurve darf fünf Meter nicht unterschreiten, so dass Fahrzeuge rangieren können.

