Essens Klimaschützer ringen wegen Corona um Aufmerksamkeit

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. So lautet ein Kinderreim. Zur konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates bemühten sich Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Parents for Future“, den frischgewählten Ratsmitgliedern ein Versprechen abzuringen. Dessen zentraler Satz lautet: „Ich bin bereit, mich dafür einzusetzen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Essen sofort Maßnahmen ergreift, um das 1,5-Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten.“

Das wäre freilich rein symbolisch zu verstehen, räumt Christiane Gregor von den „Parents“ ein.

Gerne hätten die Aktivisten den Wortlaut vor der Sitzung in der wegen Corona zum Ratssaal umfunktionierte Grugahalle verteilt, damit die Vertreter den Text auf ihren Plätzen hätten vorfinden können. Aus Gründen des Hygieneschutzes blieb den Klimaschützern der Zutritt jedoch versagt.

Die Kostenschätzung der Verwaltung für den Klima-Entscheid Essen lässt auf sich warten

Die Ratsfraktion der Grünen unterschrieb geschlossen und ließ ihr Versprechen durch ihren Geschäftsführer Helmar Plass vor der Messe übergeben. Zwei Fraktionsmitglieder der Linken, die sich in Corona-Quarantäne befinden, taten dies per E-Mail. Ob von den anderen Ratsfraktionen noch etwas kommt? Christiane Gregor und ihre Mitstreiter sind selbst gespannt. Vor der Grugahalle hielten sie Plakate hoch: „Think global, act lokal“, stand darauf zu lesen. Oder auch: „Die Hütte brennt.“

Mit Aktionen wollen die Aktivisten die öffentliche Aufmerksamkeit wieder stärker auf den Klimaschutz lenken. Das ist schwierig genug angesichts von Corona. Die Pandemie überlagert alles.

Das müssen auch die Initiatoren des Klima-Entscheids Essen feststellen. Das Bürgerbegehren, mit dem sie die Stadt zwingen wollen, beim Klimaschutz aufs Tempo zu drücken, haben sie auf den Weg gebracht. Offenbar tut man sich aufseiten der Verwaltung schwer damit, zu ermitteln, was es die Stadt denn kosten würde, müsste sie die Forderung des Bürgergebehrens im Erfolgsfall umsetzen. Die Kostenschätzung lässt auf sich warten.

Klimaschützer drängen aufs Tempo. Das letzte Wort hat der Stadtrat

Damit ruht auch die Frist. Zur Erinnerung: Das Bürgerbegehren richtet sich gegen den Beschluss des Stadtrates vom vergangenen August, der die Stadt verpflichtet darzulegen, wie die Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann. Spätestens dann soll nicht mehr klimaschädliches CO2 produziert werden als die Natur binden kann.

Den Klimaschützern geht das viel zu langsam. Sie wollen 2030 als allerletzten Termin. Wohl gemerkt: Es geht um das Aufstellen eines Plans. Diesen umzusetzen bliebe Sache des Stadtrates und wäre nicht Gegenstand des Bürgerbegehrens.

Um den Ratsbeschluss von August zu kippen, müssten drei Prozent der Essener Wahlberechtigten das Bürgerbegehren unterstützen. Der Gesetzgeber lässt den Aktivisten drei Monate Zeit, um genügend Unterschriften zu sammeln. Sobald die Kostenschätzung vorliegt, läuft die Frist weiter.

Dass sich die Verwaltung offenbar Zeit lässt, kommt den Klimaschützern angesichts des neuerlichen Lockdowns durchaus entgegen. Öffentliche Veranstaltungen sind nicht möglich. Sollen die Aktivisten beim Sammeln von Haus zu aus ziehen, was an Halloween vielen Kindern untersagt war? Wer hätte dafür Verständnis? Womöglich gäbe es an der Haustür nur Saures.

Viele Bürger haben wegen Corona drängendere Probleme als den Klimaschutz

Dass Bürger derzeit drängendere Sorgen haben als den Klimaschutz, gilt es für die Initiatoren des Bürgerentscheides in Betracht zu ziehen, so wichtig das Thema auch sein mag. Corona grassiert, die Zahl an Infizierten steigt Tag für Tag. Bleiben ich und meine Familie gesund? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Gegen Fragen wie diese wirkt der Klimawandel abstrakt und weit weg, auch wenn sich die Folgen der Erderwärmung auch in hiesigen Breiten längst zeigen.

Was würde es für das Bemühen um mehr Klimaschutz bedeuten, sollte das Bürgerbegehren scheitern, weil nicht genügend Unterschriften zusammenkommen? Würde es der Sache nicht sogar schaden? Sympathisanten mit Kampagnen-Erfahrung raten hinter vorgehaltener Hand zur Vorsicht.

Klima-Aktivisten lassen an ihrer Entschlossenheit nicht rütteln. „Wir sind relativ sicher, dass wir das Quorum erfüllen werden“, sagt Norbert Strauß vom Klima-Entscheid Essen. Seine Mitstreiter Petra Boesing erinnert daran, dass die Initiatoren des Rad-Entscheides dafür nur sieben Wochen gebraucht haben.

Die Evangelische Kirche und die Arbeiterwohlfahrt unterstützen den Klimaentscheid

Beide verweisen auf die wachsende Zahl an Unterstützern. Zu diesen zählt neben den großen Umweltverbänden und der Evangelischen Kirche nun auch die Arbeiterwohlfahrt, berichtet Norbert Strauß. Ein mit dem Vorstand der Essener SPD vereinbartes Gespräch sei wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Der Ortsverein Margarethenhöhe hat sich bereits eingereiht. 250 Helfer stünden bereit, rund 120 Sammelstellen seien ausgeguckt.

Rückenwind versprechen sich die Initiatoren nicht zuletzt von der neuen Mehrheit, die sich im Rat der Stadt abzeichnet. CDU und Grüne verhandeln über eine Koalition. Von der Essener CDU habe man zum Klimaschutz nicht viel gehört, kritisiert Norbert Strauß. Spannend bleibe, mit welche ihrer Positionen sich die Grünen durchsetzen werden. Damit es in Sachen Klimaschutz nicht bei einem symbolischen Versprechen bleibt.

