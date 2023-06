Essenerin (86) getötet: Mordkommission setzt Spürhund ein

Essen. Die Essener Kripo ermittelt nach dem gewaltsamen Tod von Helene F. auf Hochtouren. Am Wochenende war ein sogenannter „Mantrailer“ im Einsatz.

Nach dem Gewaltverbrechen an der 86 Jahre alten Helene F. in Essen-Frohnhausen hat die Mordkommission auch am Wochenende auf Hochtouren ermittelt: In der Wohnung an der Adelkampstraße, in der die getötete Rentnerin am Dienstag gefunden worden war, setzte die Polizei einen Spürhund ein. Die Aufgabe des sogenannten „Mantrailers“ war es, mögliche Bewegungsmuster des Opfers, aber auch eines Täters oder einer Täterin inner- und außerhalb des Gebäudes nachzuvollziehen.

Um herauszufinden, wer die 86-Jährige umgebracht hat, „machen wir alles, was ermittlungstechnisch möglich ist“, sagte Polizeisprecher Pascal Pettinato am Montag. Ein Mittel davon war der Einsatz des als speziell ausgebildeten Gordon Setters. Der Personenspürhund kann den Duftstoff eines Menschen über mehrere Kilometer verfolgen - bei guten Witterungsbedingungen auch dann noch, wenn die Spur bereits Tage alt ist.

Dieser Gordon Setter ist ein ausgezeichneter „Mantrailer“. Foto: Polizei Essen

Ob das Tier die Ermittler auf eine Fährte gebracht hat, die sie nun weiter verfolgen können, ließ die Polizei offen. Das Motiv der Tat ist unklar und ebenso, ob Geld oder Wertgegenstände aus der Wohnung verschwunden sind.

Die Ermittler gehen jedem Hinweis nach

Nachdem die Mordkommission in der Wohnsiedlung nahe der A 40 Plakate mit einem Zeugenaufruf aufgehängt hat, seien einige Hinweise eingegangen, denen nachgegangen wird.

In dem Aufruf heißt es: „Wenn Sie Dienstag in der Zeit von 6 - 13 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, melden Sie sich bitte schnellstmöglich unter der 0201 829-0 bei der Polizei Essen.“

Die Polizei sicherte Spuren auch an der Eingangstür der Wohnung von Helene F. an der Adelkampstraße. Foto: Niewerth

Wie eine Nachbarin berichtete, hatte eine Nichte Helene F. am Dienstag (30. Mai), dem Tag der Tat, besuchen wollen. Als niemand öffnete, habe man einen Pflegedienst benachrichtigt, der einen Schlüssel zu der Wohnung besaß. Ein Mitarbeiter verschaffte sich Zutritt und entdeckte die leblose Frau. Wenig später traf die Polizei ein und sicherte den ganzen Tag über Spuren.

Gegen Abend wurde der Leichnam der 86-Jährigen abtransportiert. Eine Obduktion bestätigte am nächsten Tag den schrecklichen Verdacht: Helene F. ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Doch wer hat die Seniorin getötet? Auf diese Frage können die Ermittler noch keine Antwort geben.

Wer der Mordkommission Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0

