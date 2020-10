Die CPH-Gruppe

Gerwin Schüttpelz hat das Unternehmen CPH 1975 als Ein-Mann-Unternehmen gegründet. CPH steht für Chemie- Produktions- und Handelsgesellschaft.

Die CPH-Gruppe mit Sitz in der Heinz-Bäcker-Straße in Dellwig exportiert ihre Klebstoffe heute in über 100 Länder. Die mehr als 300 verschiedenen Industrieklebstoffe werden in drei Produktionsstätten herstellt - neben Essen in der Ukraine und Russland.

2018 hat Gerwin Schüttpelz (71) die Unternehmensnachfolge eingeleitet. Damals stieg sein Sohn Andreas mit in das Unternehmen ein.